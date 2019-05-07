西區貨物裝卸區十渠蓋被偷走

炸雞與啤酒、超人氣的珍珠奶茶、快靚正的漢堡包，你一個星期吃多少次呢？ 可能你看畢以下文章，會重新考慮是否應改變一下你的飲食習慣。 根據刊登於《刺針》雜誌上（Lancet）的全球疾病負擔研究（Global Burden of Disease Study）顯示，他們於一九九〇年至二〇一七年，追蹤一百九十五個國家，其十五種不良的飲食習慣，包括：飲食中缺乏水果、蔬菜、豆類、全穀類、堅果和種子、牛奶、纖維、鈣、海鮮中的奧米加3脂肪酸、多元不飽和脂肪和過量高脂肪飲食、加工肉類、含糖飲料、反式脂肪酸和鈉。該研究估計，全球五分之一的死亡人數（亦即相當於一千一百萬人）是與不良飲食習慣有關。 ...

2019-05-07