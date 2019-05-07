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西區貨物裝卸區十渠蓋被偷走

2019-05-07 列印
■靠近海邊位置有多個長方型坑渠蓋不翼而飛。
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　　西區公眾貨物裝卸區出現偷鐵黨？昨晨十時許，裝卸區職員巡邏期間，發現靠近海邊位置有多個長方形坑渠蓋不翼而飛，懷疑遭人偷去於是報警。警員到場調查，經點算後，證實共有十個渠蓋失去，列盜竊案處理，暫時無人被捕。

　　由於有部份渠蓋被人移至岸邊，以及現時政府渠蓋沒有回收商收買，故有工人懷疑事件涉整蠱，不排除有人將渠蓋丟入海中當玩樂。

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