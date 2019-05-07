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中大環保展覽宣揚源頭減廢

2019-05-07 列印
　　香港中文大學（中大）賽馬會氣候變化博物館舉辦香港賽馬會環保天地「負責任消『廢』展覽」，利用多媒體互動展品推廣聯合國可持續發展目標，鼓勵公眾採取實際行動為保育地球出一分力。

　　是次展覽為博物館「香港賽馬會環保天地」的全新展覽，展出由香港賽馬會慈善信託基金支持的多項社區環保項目，利用多媒體互動展品，推廣聯合國可持續發展目標第十二項：「負責任消費和生產」，並鼓勵參觀者作出個人承諾，改變消費習慣，從源頭減廢。

　　中大副校長霍泰輝教授致歡迎辭時表示：「我們感謝馬會慈善信託基金捐款支持中大於二○一三年成立賽馬會氣候變化博物館，通過不停更新的博物館展覽和舉辦多元化的環保教育活動，鼓勵公眾採取實際行動為保育地球出一分力。」



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