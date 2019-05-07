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尖東醉娃「螳臂擋車」嚇煞司機

2019-05-07 列印
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　　馬路如虎口，竟有人站在馬路上「螳臂擋車」！有網民昨早在尖東疑遇醉娃，網民Jim Lai在社交平台群組「小心駕駛」分享短片，顯示一名身穿白色上衣襯牛仔短褲的疑似醉娃，拿著一雙黑色高跟鞋，只穿襪子站在紅磡繞道近尖沙咀中心路中央，張開雙手擋住一輛車，嚇得司機大叫：「真係攞死」。

　　當司機響按示意，該名女子未有後退之餘，更將雙鞋放在車頭蓋上，身體也向前傾，好像想趴在車去。涉事車輛的司機及友人無奈地說：「唉佢醉咗呀」，隨即倒車，避開女子，但片段最後一刻女子疑似還想追車。

　　網民紛紛留言表示，「馬路好危險，有乜嘢上咗車先講」、「後續呢？」司機稍後再分享「後續」，見女子依依不捨望着司機車尾遠去。

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