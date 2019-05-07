新法測鋼筋絲帽 不合格率低一半 ﻿金澤培冀﻿﻿準時交港鐵撞車報告﻿

港鐵新任行政總裁金澤培上任一個多月，昨日表示希望能準時提交荃灣線三月份撞車事件的報告。他又指，沙中線紅磡站擴建工程使用新方法開鑿檢測，結果顯示不合格的鋼筋螺絲帽樣本，比原先檢測結果低約一半。另外，港鐵應用程式將加入更多智慧出行元素，亦會加入更多車費付款方式，方便乘客。



港鐵行政總裁金澤培和傳媒茶敍時指，對於港鐵面臨的一些挑戰，他定了三個目標，包括繼續提供安全可靠有效率的服務、重建公眾信心及確保各項業務運作效率。金澤培又交代目前荃灣線撞車事故的調查進度，指系統供應商提供了基本資料，調查委員會需要詳細分析及進行獨立測試，未有最終結論，相信是測試切換系統時出問題。他又指報告限期僅三個月比較趕，工作繁重，會向政府匯報初步資料，調查委員會正全力進行工作。



至於沙中線紅磡站鋼筋螺絲帽不合格的問題，金澤培指原先檢測方法不準確，不可與現時用新方法檢測的結果作比較。新方法檢測結果顯示不合格的鋼筋螺絲帽樣本，比原先檢測結果低約一半。金澤培續指，會全力以赴，在六月底提交報告予相關調查委員會。



另外，港鐵在其流動應用程式將加入更多智慧出行元素。港鐵商務總監楊美珍指，應用程式將在今年第二季將推出兩項新功能，包括點對點交通資訊，涵蓋港鐵以外的交通工具，如小巴及巴士等；亦會為提供到站提示服務，提醒低頭處理事務的乘客到站落車。



她又指，港鐵將加入更多車費付款方式，包括車站的出入閘機在明年年中起提供二維碼付款服務，亦將更新所有閘機及售票機，亦會考慮在閘機加入信用卡的付款方式，方便乘客。



