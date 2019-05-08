中大研究證「阿托品」有效 低濃度眼藥水 拯救四眼童

控制兒童近視加深有辦法！隨著電子產品愈來愈入侵小朋友的生活，香港已成為全球近視率最高的地區之一，中大醫學院進行全球首個低濃度阿托品眼藥水研究，證實低濃度藥水有效減慢兒童近視加深速度近七成，並且副作用非常少。



中大研究團隊進行低濃度阿托品眼藥水研究，二○一六年至二○一七年期間招募了四百三十八名年齡介乎四至十二歲的兒童。他們雙眼均患近視最少一百度，並於過去一年增加五度以上；經過一年的測試，證實低濃度阿托品眼藥水可減少近視度數以及眼球長度的增長。



負責研究的任卓昇醫生說：「研究證實低濃度阿托品眼藥水既有效且安全，假設小朋友每年近視加深一百度，使用低濃度阿托品眼藥水後便只會加深三十三至七十三度，結果顯示，三種不同濃度的低濃度阿托品均沒有出現嚴重副作用，當中使用百分之零點零五阿托品的表現最突出。」



第二階段 測試防近視可能性



國際醫學界一直有建議使用阿托品眼藥水以控制兒童近視加深，但副作用不少，會令人瞳孔擴張引致怕光，使用後看近物時會較模糊，六百度以上近視人士副作用更嚴重，可能引起青光眼、視網膜脫落、白內障等眼疾甚至致盲。



研究計劃為期五年，團隊馬上會開展第二階段研究，招募三百名年齡介乎四至九歲無近視的兒童，以研究低濃度阿托品眼藥水對預防近視的可能性。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授表示：「智能電話及平板電腦等電子產品愈趨普及，長時間近距離使用會增加近視風險。」中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨牀教授楊樂旼教授解釋：「雖然佩戴眼鏡或激光矯視可改善視力，但不能逆轉眼球拉長的事實以及併發症的風險，因此我們應該防患於未然。」



中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨牀副教授葉偉權醫生表示：「初生至八歲是兒童視力發展的黃金期，所以在兒童視覺系統發育完成前，要及早進行視力檢查及相關治療，增加戶外活動時間，以及減少近距離使用眼睛有助預防近視。」