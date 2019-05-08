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入境主任爭同性伴侶福利上訴終院

2019-05-08 列印
■高級入境主任梁鎮罡（左）與同性伴侶牽手出庭。
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　　高級入境事務男主任二○一五年入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻公務員事務局及稅務局拒絕向其同性伴侶提供醫療、牙科等福利及安排合併評稅的決定。高院原訟庭裁定男主任就公務員配偶福利的覆核勝訴，但上訴庭推翻原審裁決並判政府一方上訴得直。

　　男主任昨早透過律師向終審法院提出上訴。代表律師強調，在外地已婚的同性伴侶有權在港獲得與異性夫婦同等的待遇，即使法庭批准上訴，也無損異性婚姻在港的社會地位。法官押後頒佈書面裁決。　

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