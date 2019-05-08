入境主任爭同性伴侶福利上訴終院

上期「賽日數據」在四月十日見報，當日介紹六駒當中，計有「幸運大兄」、「好利運來」和「華美公主」跑出獨贏，另外「小威人」與「越感」入位置，證明運用數據揀馬極可靠，唔到你唔服！ 今期同樣介紹六匹馬，人物方面先講羅富全。查羅廄馬今季角逐泥地成績極佳，勝出率高達27%，上名率更有51%，即是平均每兩次就有一次打入三甲，表現極之優秀！而環看此倉今晚七路興兵，最有睇頭是第七場「酷比哥」，至今兩戰泥地千二獲一冠一亞，賽績遠勝今場對手，田泰安又騎慣騎熟，馬膽佳選。騎師方面，見習生陳嘉熙今期備受重用，八場賽事獲得五匹座騎，數量勝過不少大師傅！其中第三場「漸信名駒」、第六場「都靈紅星」、第七場...

2019-05-08