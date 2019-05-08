兩漢涉偷拍 獲撤銷定罪和改控刑毀

屯門裁判法院昨處理兩宗不誠實取用電腦案件，兩被告分別獲撤銷定罪和改控刑毀。首案被告因用運動攝錄機偷拍女友妺妹洗澡，早前已承認四項不誠實取用電腦罪。昨控方申請全數撤銷定罪和不提證供起訴，獲法庭批准。



至於另一案被告，前年七月假藉翻新工程為由，在女戶主元朗寓所的廁所天花內裝有一部小型攝錄機，企圖偷拍事主如廁。



任職裝修師傅的被告去年七月承認一項有犯罪意圖取用電腦罪，裁判官認為修改控罪沒有存在不公義，遂批准控方申請。



修改控罪後，三十八歲報稱裝修工人的被告呂渭民被控一七年七月，在元朗一間村屋內，刑事損壞洗手間的天花。 控方指，呂渭民承接的工程不包括廁所天花板，他以螺絲固定電燈盒，在未經户主同意下破壞廁所天花。



