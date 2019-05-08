  • 2019年5月8日 星期三
  • 21º
  • 93%
熱門： 安心出軌馬國明巴士章魚復仇者

日報新聞 > 港聞

長洲搶包山料六萬人觀看

2019-05-08 列印
　　一年一度的長洲搶包山比賽將於周日午夜在北帝廟足球場上演，大會預計當天會有六萬人次入長洲觀看飄色及搶包山比賽。

　　比賽當晚北帝廟遊樂場足球場將設可容一千八百人的觀賞區，大會晚上十時開始派免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人限取一張，先到先得，晚上十時三十分開始進入觀賽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd