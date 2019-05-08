比賽當晚北帝廟遊樂場足球場將設可容一千八百人的觀賞區，大會晚上十時開始派免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人限取一張，先到先得，晚上十時三十分開始進入觀賽。
長洲搶包山料六萬人觀看
比賽當晚北帝廟遊樂場足球場將設可容一千八百人的觀賞區，大會晚上十時開始派免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人限取一張，先到先得，晚上十時三十分開始進入觀賽。
中大研究證「阿托品」有效 低濃度眼藥水 拯救四眼童
控制兒童近視加深有辦法！隨著電子產品愈來愈入侵小朋友的生活，香港已成為全球近視率最高的地區之一，中大醫學院進行全球首個低濃度阿托品眼藥水研究，證實低濃度藥水有效減慢兒童近視加深速度近七成，並且副作用非...
2019-05-08
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不准宣傳狀元加強標語管理 下月高考內地禁炒作
內地高考即將在下月初舉行，教育部部長陳寶生前日公佈今年高考部署的安排，表示嚴禁宣傳「高考狀元」、「高考升學率」，並加強對中學高考標語的管理，堅決杜絕任何關於高考的炒作。 教育部部長陳寶生在會議上強調，...
2019-05-08
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被指洩密囚逾500天 緬甸特赦兩路透社記者
據路透社報道，兩名因報道緬甸政府軍謀殺羅興亞人而被關押的路透社記者，昨日獲總統溫敏特赦。這兩名記者分別是三十三和二十九歲的瓦倫（圖左）和吳覺梭（圖右），各界對他們獲釋表示歡迎。 據了解，兩名路透社記者...
2019-05-08
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會德豐財團125億奪啟德地王
市區地有價有市，啟德跑道區4C區2號地皮，由會德豐牽頭的「超級財團」，以逾125億力壓其餘六家財團奪得，呎價1.96萬元，呎價創區內新高，較四個月前批出、位於毗鄰面向相同景觀的地皮高出13%。 政府接...
2019-05-08
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劉鶴訪美續磋商 貿談前景不明朗 美股受壓 杜指急挫473點
中國副總理劉鶴雖然如期赴美貿易談判，但前景仍極度不明朗，美股昨晚早段再度受壓，杜指早段大跌419點報26018點，納指亦跌135點報7987點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25965點，跌473點；...
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阿積士穩入決賽 封殺孫興民
熱刺上周於歐聯四強首回合主場對阿積士時，有射手哈利卡尼倦勤和前鋒孫興民停賽，最終攻力疲弱負0:1。今晚次回合孫興民雖然復出，但阿積士由十九歲中堅兼隊長馬菲斯迪歷特率領的防線固若金湯，有力封殺這名南韓射手，加上近況標青，直取主勝入決賽。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 首回合卡尼和孫興民齊缺陣，熱刺全場十二次射門只有一次命中目標，埋門把握力極差。今仗孫興民停賽期滿復出掛帥，領隊普捷天奴對這位本季各賽事累積二十球和九助攻的射手寄望甚殷：「他是一個全能的攻擊球員，希望他今仗有好表現領軍扭轉敗局。」阿積士前鋒杜辛泰迪治亦提醒...
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法國五月妮基彩艷傳奇
第二十七屆《法國五月藝術節》上周在沙田大會堂舉行開幕典禮，也為同場上演的重頭戲《二十世紀藝術的傳奇：妮基．聖法爾》揭開序幕，百件展品分佈各處。筆者曾先睹為快，於巴黎欣賞了妮基．聖法爾（Niki de ...
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兩天后MET Gala鬥誇 Katy扮燈變身漢堡包 撼贏晒Bra Gaga
紐約大都會藝術博物館晚會（MET Gala）昨日舉行，每年各大名人紅星均各出奇謀搶鏡，大會主持Lady Gaga雖然即場換4套衫，最後更剥淨黑Bra，但仍不及流行歌手Katy Perry的一身恍如《美...
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Executive日記——全城「絕膠」大行動 認住走塑商戶標籤
Kelly無論係出去同朋友食飯定係自己落街「醫肚」都好注重環保，小妹就留意到環保團體「綠領行動」昨日嘅一個調查，當中推算全港市民每星期共丟棄超過四千六百萬件即棄塑膠！當中包括膠飲管、膠餐具、即棄塑膠食...
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賽日數據——羅富全泥戰最強
上期「賽日數據」在四月十日見報，當日介紹六駒當中，計有「幸運大兄」、「好利運來」和「華美公主」跑出獨贏，另外「小威人」與「越感」入位置，證明運用數據揀馬極可靠，唔到你唔服！ 今期同樣介紹六匹馬，人物方面先講羅富全。查羅廄馬今季角逐泥地成績極佳，勝出率高達27%，上名率更有51%，即是平均每兩次就有一次打入三甲，表現極之優秀！而環看此倉今晚七路興兵，最有睇頭是第七場「酷比哥」，至今兩戰泥地千二獲一冠一亞，賽績遠勝今場對手，田泰安又騎慣騎熟，馬膽佳選。騎師方面，見習生陳嘉熙今期備受重用，八場賽事獲得五匹座騎，數量勝過不少大師傅！其中第三場「漸信名駒」、第六場「都靈紅星」、第七場...
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