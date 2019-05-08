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美股中段跌388點

2019-05-08 列印
　　美國周二股市繼續下挫，杜指中段報二六○四九點，跌三百八十八點；納指則報八○○二點，跌一百二十點。滙控美國預託證券價格見六十七點七八港元，跌零點九二港元；騰訊則見三百七十一點五四港元，跌九點二六港元。紐約期金報每盎司一千二百八十五點五美元，升一點七美元；紐約期油則報每桶六十一點五美元，跌零點六七美元。

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