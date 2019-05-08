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西九打擊黑工 拘34男女

2019-05-08 列印
　　警方聯同入境處及勞工處人員，前早八時許，在西九龍展開代號「權能者」反黑工行動。行動中西九龍總區機動部隊與西九龍各警區特遣隊人員聯同入境事務處和勞工處人員，突擊搜查西九區多處地點，包括餐廳及零售店舖，拘捕二十四男十女，年齡介乎二十三至六十歲男女，他們分別涉嫌藏毒、行使虛假身份證明文件、非法入境、逾期居留、違反逗留條件及僱用非法勞工等罪行被捕。被捕人士稍後將會交由警務處或入境事務處跟進。警方強調，任何人士如僱用不可合法受僱的人，即屬違法。警方將繼續與其他部門從多方面合作，進行打擊非法勞工行動。

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