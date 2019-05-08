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兩油缸車遭淋紅油刑毀

2019-05-08 列印
■兩油缸車車頭擋風玻璃被擊穿爆裂，再淋紅漆油。
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　　青衣青南街一個露天停車場發生淋油刑毀案，昨日清晨五時許，有司機前來取油缸車準備開工時，發現停泊的兩輛油缸車遭破壞，車頭擋風玻璃被擊穿爆裂外，車頭駕駛室車身亦被淋紅漆油，於是通知負責人返來報警。警員現場檢獲一條一米長雲石條及一個有紅漆油跡膠桶，相信為兇徒犯案後留下。案件警方列作刑事毀壞，事後翻看附近「車Cam」及「天眼」，以追查有否拍得兇徒犯案經過，並調查其動機，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

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