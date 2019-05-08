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督導委員會將監察風後「極端情況」

2019-05-08 列印
　　立法會保安事務委員會討論政府就應對超強颱風工作的檢討。政府將成立一個由政務司司長主持的督導委員會，負責監察風後有否出現「極端情況」及相關應變及善後工作。

　　勞工處助理處長陸慧玲指，難就僱員風後復工安排制訂規管所有行業的劃一條例。她舉例如安老院舍全部員工停工，長者安全將受影響。她又提到物業管理行業的「風更」同事，亦要協理屋苑問題。

　　陸慧玲表示有些行業在颱風期間仍然運作，她承認過程中會出現矛盾，但處方在這情況下願意協調。工聯會郭偉強關注，如再遇極端天氣，在缺乏善後人手時，政府會否有後備方案。保安局副局長區志光回應指，相信部門的專業，有信心能夠應對未來的天氣災害。



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