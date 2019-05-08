  • 2019年5月8日 星期三
  • 21º
  • 93%
熱門： 安心出軌馬國明巴士章魚復仇者

日報新聞 > 港聞

六歲男童染甲流命危

2019-05-08 列印
■衞生防護中心提醒市民，注意個人衞生防流感。
Previous Next

　　衞生防護中心公佈的兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的六歲男童，患者自上月二十三日起發燒，前日入住基督教聯合醫院兒科深切治療部接受治療，情況危殆。中心續指，初步調查顯示，患者沒接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內也沒有外遊，正繼續調查。

　　男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。中心提醒市民，冬季流感季節雖已完結，但市民亦應繼續時刻採取個人、手部和環境衞生措施。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd