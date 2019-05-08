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的士業聯合宣言抨「專營的士」

2019-05-08 列印
　　《專營的士服務條例草案》今日於立法會首讀及二讀。香港的士業議會聯同四十一個的士業界團體昨天發表宣言，批評政府設立專營的士服務，建立不公平競爭平台，要求政府向業界現時已符合專營的士條件的車隊給予同樣支持，若政府願給予支持，業界承諾可提供最少一千二百部全新高質素的士車輛，比政府計劃容許的六百部多一倍。

　　的士業議會主席熊永達表示，計劃增加的專營的士會令繁忙路段更擠塞，的士業議會將游說各政黨，積極就法案建議修正案。自由黨航運交通界議員易志明希望政府收回草案，因看不到設立專營的士對社會有幫助。

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