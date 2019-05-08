  • 2019年5月8日 星期三
  • 21º
  • 93%
熱門： 安心出軌馬國明巴士章魚復仇者

日報新聞 > 港聞

內地婦來港捉姦 襲情婦判罰款

2019-05-08 列印
　　內地少婦前年十一月知悉丈夫與情婦來港幽會，夥同親友專程來港捉姦。少婦和親友早上闖入兩人通姦的酒店房間，情婦當時赤裸躺在牀上，身上僅包着毛氈。少婦怒火中燒，拉扯情婦身上毛氈意圖拍下對方裸照，丈夫深思熟慮後，翌年一月舉報正室。少婦昨在九龍城裁判法院承認一項普通襲擊罪，裁判官雖指少婦持雙程證來港尋仇的行為並不理想，但明白本案紛爭源婚姻破裂，事主僅受輕傷，輕判少婦罰款二千元。

　　二十九歲被告龍怡姬是服裝批發商人，月入介乎二萬至三萬元。辯方求情指被告僅一時衝動並承諾不會再犯，被告現時已與丈夫分居，正辦理離婚手續。現時兩人的三歲半幼女由被告一人獨力照顧，被告望法庭切勿判囚，以免無人照顧女兒。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd