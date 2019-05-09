﻿華懋慈善基金主席入稟換遺產管理人 龔仁心開火：有人想獨霸集團

資產淨值一千三百多億的華懋集團，經歷涉及風水師陳振聰的世紀遺產官司後，集團話事權昨日再添變數。華懋慈善基金主席龔仁心昨日表示，擬入稟要求撤換集團的臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所。他指，有人想分割華懋集團同慈善基金，以獨霸集團。



日前有報道指，華懋慈善基金不滿獨立臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所，在華懋集團前行政總裁楊光未完成合約的情況下，支付他一千七百七十九萬元的補償費用，涉管理帳目不善，已向律政司舉報。



華懋慈善基金理事會主席龔仁心昨首度開腔回應，指報道基本上屬實，由於遺產管理人是由法庭委任，所以他需要通知律政司，以及擬入稟法庭要求更換會計師樓。律政司發言人稱，律政司已收悉華懋慈善基金要求撤換羅兵咸會計師事務所作為獨立遺產管理人的信件，現時正考慮有關事宜。



斥會計師樓管帳不善



龔仁心昨日與胞妹龔中心、妻子劉元春出席記者會，龔仁心表示有人不想他開記者會，他是「冒住俾人殺頭嘅風險」去見傳媒，但他拒絕透露阻撓他的人是誰。龔仁心指早兩、三年前羅兵咸以「莫須有罪名」強逼他休假一年，期間發生向楊光支付補償費用事件，當時無人徵詢他意見，整個聘請及解僱楊光過程，並沒有經過公司架構，「只是知會，不是與我們討論。」龔指羅兵咸是私下交易，私相授受。



龔仁心續指，羅兵咸現時收取基金會每年六千萬元管理費，較先前另一管理人公司更昂貴，形容是「揾笨」，直斥羅兵咸是背離了應做的事。龔仁心表示，由於受事件影響，至今基金會仍未能做善事惠及公眾，因此向社會各界致歉。



「冒被殺頭風險見傳媒」



龔仁心重申華懋集團同慈善基金是不可分割的天生關係：「分唔清、分唔開，有人想分割華懋集團同慈善基金，以獨霸集團，事件與羅兵咸永道會計師事務所有關。」



羅兵咸永道昨晚發出聲明，反駁龔仁心的指控，稱他們盡力保障龔如心的財產，並指有關工作受到律政司及法庭監督，行政費用亦經過華懋集團及律政司的批准才支付。



資產淨值一千三百多億的華懋集團，經歷涉及風水師陳振聰的世紀遺產官司後，終審法院二○一五年裁定，華懋慈善基金以受託人形式持有龔如心遺下作慈善用途的遺產。