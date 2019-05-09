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【營養師媽媽教路】八種適合母乳媽媽的超級食物

2019-05-09 列印
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　　營養師建議哺乳期媽媽，要比平時多攝取300-500卡路里的食物及10-12杯流質飲品，以確保有足夠乳汁。隨了傳統食療及湯水外，有很多食物可助增加母乳質量。詳情登入http://bit.ly/2Jk18gc
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