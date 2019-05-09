﻿美國會指《逃犯例》﻿﻿通過勢打擊港自治﻿

美國國會的美中經濟與安全審查委員會發表報告，指如果《逃犯條例》的修訂獲得通過，會令香港更易受到北京政治脅逼的影響，進一步侵蝕香港的自治權，並提供強大的法律工具，讓北京進一步干預香港事務。



報告長八頁，指《逃犯條例》的修訂可能違反美國一九九二年通過的《香港政策法》中多項條文，若果通過，會影響香港法治水平及作為金融樞紐的聲譽。令北京有機會向香港施壓，以虛假指控引渡美國公民，影響到全港八萬五千名美國公民和一千三百多家美國企業，為美國國家安全和在香港經濟利益造成嚴重風險。



影響國安 美或另覓良港



委員會關注修例後，新例會凌駕現有美國和香港簽署的引渡協議，雖然港府強調修例不影響以往已簽訂的長期引渡協議，但新例未來可能會凌駕於長期協議。報告提出兩大憂慮：其一，美國及香港引渡協議的簽訂是建基於《中英聯合聲明》，保證香港在二○四七年之前享有「高度自治」，但有鑑於近年香港司法獨立屢受北京干擾，美國與香港的引渡協議可能需要重新審視。其二，美國海軍在香港港口泊岸或面臨被拘留或逮捕、並被引渡的潛在風險，美方可考慮另覓其他港口作補給站。



商務及經濟發展局局長邱騰華指，香港對外經貿關係並非建基於個別團體的意見，而是基於互惠互利的情況，假若將修例扯上營商環境及其他國家是「拉得太遠」。他指，政府有責任對修例的範圍及實際操作等方面作出闡釋及討論，希望有足夠時間讓政府官員在立法會法案委員會解釋，並讓立法會有足夠時間審議草案，這是立法會的責任。中國外交部發言人耿爽回應指，香港事務完全是中國內政，反對外國勢力干涉香港事務，有關組織對華一向充滿偏見，他們的所謂報告和說法不值一駁。



