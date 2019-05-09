涂謹申憂動搖一國兩制

由民主派選出的修訂《逃犯條例》法案委員會主席涂謹申說，十分擔心美國會作出相應措施，令香港國際金融中心的地位和「一國兩制」受到動搖。涂謹申指出，特區政府及外交部可以說一萬句批評美國的說話，但事實是現時已經響起警號，呼籲特區政府，尤其是特首林鄭月娥懸崖勒馬。他又說，中美貿易戰已經令很多商人將廠房撤離內地，搬到東南亞國家，希望商界小心評估有關報告的負面影響。



不過，建制派議員質礙涂謹申以《逃犯條例》修例法案委員會主席名義去信全體委員會，涉文件偽造，建議報警處理，涂謹申指，自己是經正當程序選出的主席，不擔心有關問題，直言周六的會議或會遇到困難，但會繼續舉行會議，做應做的事。在周六主持修訂逃犯條例法案委員會會議的石禮謙則表示，當天會如常召開會議選出委員會主席，不認為會出現混亂或複雜情況。







