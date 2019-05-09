美股中段升93點
華懋慈善基金主席入稟換遺產管理人 龔仁心開火：有人想獨霸集團
資產淨值一千三百多億的華懋集團，經歷涉及風水師陳振聰的世紀遺產官司後，集團話事權昨日再添變數。華懋慈善基金主席龔仁心昨日表示，擬入稟要求撤換集團的臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所。他指，有人想分割...
2019-05-09
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中方警告勿一意孤行 特朗普突加徵25%關稅
中美第十一輪貿易談判前夕，美國總統特朗普突宣佈，向總值二千億美元的中國貨品，加徵至百分之二十五關稅。中方證實國務院副總理劉鶴將如期率團訪美，與美國官員進行貿易談判。據報，中方表明如果美國一意孤行，會向美國加徵同等關稅報復。 據《華爾街日報》引述消息人士透露，王受文和廖岷周三預先率團到華盛頓，為貿易談判作準備，而劉鶴則會於翌日抵步，並與其團隊下榻白宮對面的酒店。 報道稱，劉鶴之所以忍辱赴美源於中國領導人自身的判斷，中方估計談判如果完全破裂會讓中國經濟付出沉重代價，但中方表明如果美國一意孤行，會向美國加徵同等關稅報復。 外界料難達成協議 據了解，排在議程首位的是，美國要求貿易協...
2019-05-09
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哈利攜兒子「阿齊」拜見女皇
英國薩塞克斯公爵哈里王子與夫人梅根於周一清晨迎來兩人的首名孩子後，昨日一家三口首次正式一同亮相接受當地傳媒採訪。其後，兩人攜同小王子晉見英女皇，小王子取名「阿齊」（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），目前並未有王子封號。梅根稱初為人母感覺非常奇妙：「我擁有天下間最好的兩個男子，我真的很開心。」哈利則表示：「照顧兒子的感覺非常奇妙，王子每天都有新的變化，我們密切留意他一個月後會有甚麼改變。」小王子將會是英國皇室第七順位繼承人。
2019-05-09
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德福花園三房810萬易手
據《星島地產網》報導，二手再錄首置客承接個案。香港置業高級客戶經理譚征表示，九龍灣德福花園T座低層12室，面積545方呎，三房間隔，望內園景，議價後以810萬易手，呎價14862元。據悉，新買家為首置...
2019-05-09
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劉鶴如期赴美 貿談前途未卜 美股偏軟 恒指ADR喘穩
儘管國務院副總理劉鶴周四如期赴美談判，但中美緊張貿易關係繼續發酵，市場投資氣氛審慎，加上內地上月出口數據疲弱，中港股市反覆偏淡，恒指跌穿50天線，收市險守二萬九。美股繼日前大跌後，早段偏軟，杜指下跌2...
2019-05-09
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基奧特保前途 向決賽出「法」
車路士中鋒基奧特季後約滿，已多次揚言要把握在歐霸擔正的機會，以表現說服球會提供新約及更多上陣機會，結果言出必行，現以十球在射手榜高居榜首。加上藍獅在此賽事作東勝率甚高，今晚四強次回合挾首回合和1:1手握一個作客入球優勢，可望擊退近況回落的法蘭克福入決賽，直取主勝。 （Now644、有線602、662台周五凌晨3:00直播） 基奧特英超淪為後備，不過歐霸站穩主力，上陣十二次有十次正選登場，更以十球於射手榜獨佔鰲頭。此子合約將於今夏結束，已屢次強調希望可以憑表現換取新約︰「我願意繼續留在車路士，不過希望可以得到更多出場時間。」為公為私，這名法國國腳今晚勢全力數胡。 雖然...
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Continental GT C華麗開篷
英國賓利全新Continental GT Convertible開篷版上周在港登場，焦點是一個可以19秒開或關的全電動軟篷車頂，車價$3,245,000起，比相同規格W12硬頂版約貴三十萬元。新車現於...
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單身20年 三類男人禁埋身 鄧萃雯對第三者絕不啞忍
呢個年代過40歲未嫁，被批「盛女」，50歲仲未婚，會畀人話失敗，但最近相隔6年為ViuTV拍劇《婚內情》演啞忍老公有外遇的「馬淑湘」、53歲的鄧萃雯完全唔認同。單身近20年的她認為，婚姻唔係戀愛墳墓，...
2019-05-09
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又中又英——unlikely banker
Some of you may have read about Walter Cheung Shu-wai in the news. He is the head of communications and corporate sustainability at Hang Seng Bank. Although he has worked at the bank since 1994, he is an unlikely banker. People think of bankers as money-minded. Walter is not money-minded. ...
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馬場浮世繪——上浦福滿三W時廄少有
霍利時馬房向來少多捷馬，其對上一匹單季三W的馬匹，已是前季的「育馬妙星」，而昨晚此倉就出現另一匹三W馬，即由田泰安策騎的「上浦福滿」，而且是三連勝，絕對是泥地怪傑！ 馬場浮世繪
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