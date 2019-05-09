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﻿美股中段升93點

2019-05-09 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六○五八點，升九十三點；納指則報七九八九點，升二十五點。滙控美國預託證券價格見六十七點三五港元，跌零點一港元；騰訊則見三百八十四點九二港元，升零點一二港元。紐約期金報每盎司一千二百八十一點三美元，跌四點三美元。
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