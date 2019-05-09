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居住環境狹窄 七成基層童近視

2019-05-09 列印
　　香港恒生大學市場學系早前受鏡片公司委託，就本港學童近視情況進行問卷調查。調查顯示狹窄的居住環境影響學童視力健康，基層學童近視率達七成。專業視光師建議每半年驗眼一次，但調查發現超過九成基層家長未達標。

　　調查在四月以問卷調查訪問四百一十六名家長，發現低收入群的子女患近視率達百分之七十點九，明顯較高收入群的五十九點高，由於各受訪者子女使用電子產品的習慣相若，因此狹窄或不理想的居住環境對學童構成的視力狀況差別有直接影響。

　　有基層學童表示，因長期趴在碌架牀下層溫習和做功課，加上光線不足，發現有近視。視光師呼籲，家長必須及早正視孩子眼睛健康，把握六至十二歲期間控制近視增長的黃金期。

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