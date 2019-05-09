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重用舊郵票騙郵資 收押所文書助理判社服令

2019-05-09 列印
　　負責處理舊信件的荔枝角收押所文書助理，暗中剪下經手的「無蓋印」舊郵票，並充當新郵票貼在懲教署信件寄出，更藉工作需要索取署方新郵票作私人用途，他遭警方在職員抽屜發現總值四百零一元、共三百四十五枚被剪下的舊郵票，涉案助理禤志雄（四十五歲）日前在西九龍法院承認一項「有關繳付郵資的欺詐行為」罪，昨被判一百小時社會服務令。



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