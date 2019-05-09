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中二生疑憂學業墮橋亡

2019-05-09 列印
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　　一名十三歲中二男生，早前疑因功課問題被家人責備後悶悶不樂，昨晨七時許，他未有上學，留下遺書跑至距離沙田住所約一百五十米外的水泉澳邨對開一條天橋跳橋輕生，墮約五十米下山坡石澗傷重昏迷，途人發現報警，惜送院後返魂乏術。

　　警方事後聯絡死者家人了解及調查後，認為無可疑。據悉，男童的雙親昨晨起牀見兒子「失蹤」，一度四出尋找，直至接通知到醫院聞噩耗一度傷心抱屍痛哭。

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