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兩街市牛肉樣本 含二氧化硫

2019-05-09 列印
　　​　　食物環境衞生署食物安全中心公佈，在兩個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。發言人指，中心早前公佈從鰂魚涌街市及荔灣街市檔戶抽取的新鮮牛肉樣本檢出二氧化硫，跟進調查時再在該兩檔戶各抽取一個新鮮牛肉樣本作檢測，結果發現相類違規事項，該兩個樣本分別含百萬分之一百五十及百萬分之六百的二氧化硫。如有足夠證據，中心會提出檢控。

　　據《食物內防腐劑規例》，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

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