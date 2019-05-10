﻿搵快錢隨時涉洗錢走資 地下錢莊利誘港人北上開戶

內地執法部門持續嚴打地下錢莊，不斷凍結涉嫌洗黑錢和非法「走資」的銀行帳戶，不法之徒為逃避打擊，近期紛紛招攬港人北上開戶口，並出資租借戶口簿或提款卡，聲稱供本港找換店進行中港匯款業務。有業界表示，本港找換店毋須租借他人戶口，相信此舉屬內地地下錢莊所為，出租帳戶者可被視為同黨，隨時有可能被捕入獄。



「開戶口」賺快錢宣傳的帖子近期湧現社交網站，其中一個聲稱：「合法快錢工作，一百巴仙收足錢！」該帖稱，若有周轉困難，歡迎聯絡他們。記者遂以求職者身份查詢，揭發懷疑洗黑錢的陰謀。



須借出回鄉證提款卡



北上「開戶口」賺錢，該「老闆」說只需帶備身份證明文件及地址證明，由專人陪同前往深圳，屆時會獲發內地手機號碼，以及一份偽冒的住址證明，以便開立六家銀行的帳戶，即日返港；借出回鄉證、戶口簿及提款卡四個月，翌日便獲發六千元酬勞，「只要年滿十八歲，破產人士亦可！」



租借他人帳戶，似有不法用途，該「老闆」否認涉及違法活動，聲稱租借者為香港找換店老闆，對方因從事中港匯款業務，經常有大額資金往來，可能會被內地公安凍結帳戶，因此要定期更換戶口，「老闆」強調帳戶持有人不會被捕，「公司有十幾間找換店，所以長期請人（開戶口）。」



對於找換店租借他人帳戶用作中港匯款，觀塘開源道一間找換店負責人勞女士表示，業界處理匯款業務，的確需要內地銀行帳戶，普遍由僱主和員工開戶，未聽聞花錢租借戶口，相信有人涉及內地洗黑錢。



勞女士強調，業界為免誤墮法網，普遍有不明文規定，客人若要求從內地將款項轉移到香港，本人必須是香港帳戶持有人，不可匯款予他人。



另一找換店東主透露，相信收購帳戶者為內地地下錢莊老闆，他們因經常協助內地客戶，以非法渠道將資金轉移往港澳，為防範公安追查及被凍結帳戶資金，因此經常更換戶口，加上內地當局沒有港人職業和財富等個人資料，調查和凍結這些戶口的時間較長，故此港人帳戶深受歡迎。



該東主警告，帳戶持有人若被揭發戶口涉及非法資金流動，隨時被視為洗黑錢或非法走資者的同黨，無辜入獄。