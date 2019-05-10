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自助申請證件站 可申領新特區護照

2019-05-10 列印
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　　入境處下周二起推出新的自助申請證件服務站（見圖），接受新一代電子特區護照申請，市民亦可透過流動應用程式提交申請。入境處助理處長陳天賜表示，目前持有的護照仍然有效，市民不用急於更換。

　　陳天賜表示，服務站共有二十八部，分佈於入境處總部及六個分區辦事處，可用易辦事或八達通付款，事前不用預約，估計五分鐘內可完成申請，五個工作天後便可領取護照。

　　陳天賜說，市民亦可透過流動應用程式提交申請，不過事前要預備好合資格的相片，而市民目前持有的護照仍然有效，可以繼續使用，不用急於更換。陳天賜又說，市民可在自助服務站拍照九次，讓市民選擇滿意相片。

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