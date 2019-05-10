指刻意安排移交逃犯言論是廢話 林鄭回應逃犯例五議員叫囂被逐

行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時指，部份人稱回歸後《逃犯條例》不容許香港和中國內地移交逃犯是刻意安排，該些言論全部是「廢話」。民主派議員毛孟靜隨即大叫「講大話」，被主席梁君彥裁定具嚴重冒犯，驅逐離場，惹起民主派不滿與梁理論，會議一度混亂須暫停，最終五名議員被逐離場。



昨日出席立法會答問大會的林鄭月娥，先是報告落實二○一八年《施政報告》的進度良好，感謝官員們的努力，之後她提到近日修訂《逃犯條例》時引起各界因不理解、誤解或其他原因產生的極端言論和不必要恐懼、並挑起中央與香港之間矛盾，對此感到痛心及遺憾。



林鄭發言，民主黨許智峰在座位上叫囂，被梁君彥勸止；而林鄭發言後準備回答提問前，公民黨郭家麒離位抗議，企圖將道具時鐘交給林鄭時，被梁君彥逐離會議廳。公民黨楊岳橋提問指，國際社會對於香港的修訂感憂慮，質疑林鄭是否感覺不到。林鄭回應指，條例有一個空白地方，香港不能成為逃犯天堂，沒有法治社會，香港國際金融中心的地位亦難保。對於有部份議員經常引述外國政府看法，林鄭提醒，現正中美角力之際，議員要看清事實，維護香港利益。



林鄭又指部份人稱回歸後《逃犯條例》不容許香港和中國內地之間移交逃犯是刻意安排，怕內地法制有問題，亦有人指中方在中英談判期間也擔心容許香港和內地移交逃犯會影響順利回歸，這些言論全部都是「廢話」。



議會陣線毛孟靜隨即在位上高叫「講大話」，被主席梁君彥裁定具嚴重冒犯，但毛孟靜拒絕收回言論，被梁君彥驅逐離開，惹起民主派不滿，民主黨林卓廷指，過往有不少議員批評官員講大話及大話精，質疑梁君彥的理據，是否自創一個更緊標準，打壓議員議事空間。公民黨譚文豪及新民主同盟范國威亦指梁君彥裁決錯誤，譚文豪由於在座位上叫囂，也被梁君彥驅逐，會議一度混亂需要暫停。



之後林鄭月娥繼續回答提問，人民力量陳志全和民主黨胡志偉也因在會上叫囂被逐離場，全日共有五名議員被趕出議事廳。



