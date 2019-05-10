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製造售賣「Body More」產品 龍豐集團涉侵犯商標遭索償

2019-05-10 列印
　　跨國美容及保養品牌「The Body Shop」向高院原訟庭入稟，民事控告在香港有二十間藥房與藥行的龍豐集團，指對方涉嫌製造和售賣「Body More」產品侵犯其註冊商標，要求法庭頒令禁制，及向它作出賠償。

　　本案原告The Body Shop International Limited為英國公司，至於被告則有二十名，當中包括龍豐藥業（集團）有限公司，以及另外十九家公司。

　　這十九家公司均以「龍豐藥房」或「龍豐藥粧」、「龍豐藥坊」的名稱營運。原告在入稟狀要求法庭頒禁制令，禁止被告侵犯原告的註冊商標，及禁止被告製造與售賣「Body More」產品，以影射原告的商標。

　　原告更要求法庭頒令被告交出所有侵權的貨物銷毁，並向原告作出金錢賠償。

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