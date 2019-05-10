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﻿美股中段跌383點

2019-05-10 列印
　　美國周四股市繼續下挫，杜指中段報二五五八三點，跌三百八十三點；納指則報七八三六點，跌一百零六點。

  滙控美國預託證券價格見六十六點七港元，升零點二五港元；騰訊則見三百六十八點八二港元，跌六點七八港元。紐約期油則報每桶六十一點三六美元，跌零點七六美元。
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