陳淑莊腦瘤證為良性 醫院休養可望本周露面

佔中九子案各人罪成，公民黨立法會議員陳淑莊則因腦部病情，法官延後至下月十日判刑。陳淑莊日前已完成切除腦瘤手術，有消息指，經化驗後，證實腦瘤屬良性，她目前正在醫院休養，若情況許可，陳淑莊或於本周餘下時間公開露面。



陳淑莊早前公開自己左腦有一如乒乓球般大的腫瘤，壓著腦幹，醫生指情況危急須盡快做手術，法官延後至下月十日判刑。陳淑莊日前已完成切除腦瘤手術，有指經化驗後，證實陳淑莊的腦瘤屬良性，她現已甦醒，目前正在醫院休養。



陳淑莊最後一次公開露面是在上月二十八日，民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行。當時她站在街站上，向遊行隊伍揮手致意，與支持者擁抱。



她說希望可以出力，承接獄中戴耀廷及陳健民等人的力量，讓多些朋友明白到現時的處境。



