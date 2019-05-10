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花貓疑遭虐待致死 伏屍上水幼稚園後巷

2019-05-10 列印
■上水堂幼稚園後巷發現貓屍，警方暫列虐待動物案件處理。資料圖片
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　　再有懷疑虐待動物事件發生！昨日早上上水馬會道二十三號上水堂幼稚園的後巷發現一隻貓屍，警方暫列虐待動物案處理。昨早九時○四分，警方接獲一名男途人報案，指途經上址時發現地上有一隻花貓屍體，全身濕透，身有傷痕，懷疑遭虐待致死。警員接報到場，並召愛護動物協會人員前來協助，現正調查花貓的死因，暫列虐待動物案件處理。

　　現場消息指，死去的花貓屬成年雄性短毛家貓，左前臂有約一吋長傷口，內臟爆裂，口部吐血，懷疑遭撞擊致死，不排除由高處墮下或被車輛輾過。警員正在場翻查閉路電視，發現清晨五時家貓已伏屍後巷。

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