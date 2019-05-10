現場消息指，死去的花貓屬成年雄性短毛家貓，左前臂有約一吋長傷口，內臟爆裂，口部吐血，懷疑遭撞擊致死，不排除由高處墮下或被車輛輾過。警員正在場翻查閉路電視，發現清晨五時家貓已伏屍後巷。
花貓疑遭虐待致死 伏屍上水幼稚園後巷
現場消息指，死去的花貓屬成年雄性短毛家貓，左前臂有約一吋長傷口，內臟爆裂，口部吐血，懷疑遭撞擊致死，不排除由高處墮下或被車輛輾過。警員正在場翻查閉路電視，發現清晨五時家貓已伏屍後巷。
搵快錢隨時涉洗錢走資 地下錢莊利誘港人北上開戶
內地執法部門持續嚴打地下錢莊，不斷凍結涉嫌洗黑錢和非法「走資」的銀行帳戶，不法之徒為逃避打擊，近期紛紛招攬港人北上開戶口，並出資租借戶口簿或提款卡，聲稱供本港找換店進行中港匯款業務。有業界表示，本港找...
2019-05-10
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新一輪經貿談判存暗湧 特朗普指中方出爾反爾
中美貿易戰烽煙再起，劉鶴啟程前往美國華盛頓，出席新一輪中美經貿談判，不過，有分析指，劉鶴此行任務已變，據外媒報道，中方誤判形勢致談判再添變數，而美國總統特朗普昨日在佛羅里達州出席活動時指責中方出爾反爾摧毀了貿易協議，並稱對談判持觀望態度。 國務院副總理劉鶴昨日正式啟程前往美國華盛頓訪問兩日，出席新一輪中美經貿談判，一般相信劉鶴此行並不期望與美達成任何協議，而是展現中國願意通過談判解決貿易分歧的初衷和善意。同時，劉鶴亦希望通過這次訪問，勸說美國，不要繼續加徵關稅；據《華爾街日報》報道，導致雙方重回談判起點的主因是因為中方錯誤判斷形勢以為美國總統特朗普會對美國的經濟前景缺乏信心...
2019-05-10
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為特朗普訪倫敦鋪路 蓬佩奧訪英促對華為採審慎態度
美國國務卿蓬佩奧訪英與首相文翠珊（Theresa May）及外相侯俊偉（Jeremy Hunt，圖左）會晤促請英國對中國及華為採取審慎態度，並就美國的外交政策發表演說，為總統特朗普六月對英國國事訪問鋪路。 演講中蓬佩奧警告中國的崛起對西方諸國形成威脅，形容中國對西方的威脅有如蘇聯，他表示，5G的決定屬於各國主權，但要謹記更廣泛的戰略環境，因為中國可以透過華為的5G設備，盜取各國的知識產權及商業機密，同時他亦質疑文翠珊對北京的態度不夠已故的英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）堅定。 就興建5G網絡的議題上，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應時指出，...
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屋苑連錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城37座高層H室，面積304方呎，兩房間隔，議價後以598萬易手，呎價19671元，買家屬自用客。據了解，原業主則於14...
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特朗普稱收習近平「美麗的信件」 貿戰磋商今舉行 杜指跌138點
中美新一輪經貿磋商舉行前夕，雙方劍拔弩張火藥味濃，市場憂慮若新一輪談判破裂，將打擊環球經濟，美股三大指數周四早段顯下滑逾1%，杜指曾挫逾400點或1.58%，納指和標指亦分跌1.8%和1.3%。 ...
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「聖」利 闖歐聯
為爭奪來季歐聯入場券，聖伊天最近法甲頻頻搶分，近七輪豪取六場勝仗，其中前鋒羅拔比歷腳風銳不可當，今晚聯賽勢助球隊再下一城，擊退客戰表現飄忽的蒙彼利埃，直取主勝。 (Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨2:45直播) 聖伊天近七輪聯賽有六勝一和佳績，本輪前累積六十二分躍升至第四，僅落後第三的里昂一分，仍然有機會後來居上，取得下季歐聯資格。球隊要延續近期佳績，相信責任將落在前鋒羅拔比歷身上，這位斯洛文尼亞籍射手近兩輪聯賽攻入兩球，今戰再有進帳亦不足為奇。 蒙彼利埃作客差 蒙彼利埃近四輪雖有三勝一和，但當中三仗皆地頭出擊，未能掩蓋客戰...
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移動式水箱慳位咖啡機
一般而言，咖啡機功能愈多，體積通常愈大，但Nespresso剛發表的全新咖啡機Essenza Plus一反傳統，機身小巧卻備有四個預設按鈕，可輕鬆選擇沖製濃縮咖啡、長杯咖啡、美式咖啡或特大美式咖啡。此...
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淡出娛圈 轉戰教健康運動 肥谷女友林子萱頸部離奇腫脹
淡出娛圈多年嘅谷德昭女友林子萱（Kiki），近年轉型做健康大使，成為動感社區創作總監，致力宣揚運動風氣。成身充滿正能量嘅Kiki，日前一個人素顏到銅鑼灣shopping，睇吓按摩器又行手機零件舖，最終...
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巴士的點評——為何只對好人下手，對壞人親善？
現在距離美國聲言要大加中國輸美貨品關稅的限期，愈來愈近。美國總統特朗普前日（五月八日）在Twitter發帖說，「中國剛告訴我，他們（中國副總理劉鶴）到美國來，是想與美國達成協議，大家等着瞧。我非常高興有中國的一千億美元關稅加入國庫（如對所有五千億美元中國貨加稅），這對美國非常好，對中國不好。」 特朗普的帖子出街後，美國人當作好消息看，因為當中有「中國想與美國達成協議」 這句話。細心玩味該帖子的意思，看出特朗普擺出一個滿不在乎的姿態，還暗示要對所有五千億美元的中國貨品加徵關稅，美國可以收到一千億美元的稅款。對希望中美達成協議的人來說，左看右看，特朗普這個帖子，不是一個好消息。...
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安騏摩廄 信心保證
第十六屆港澳埠際賽次關港澳盃，將於明午在沙田馬場舉行。香港賽馬會於昨日晨操後，安排在沙田馬場馬會廂房舉行排位抽籤儀式，兩地賽馬會高層，與及多匹參賽馬的騎練和馬主均有出席。過往曾五勝此賽的練馬師大摩，今...
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