有助制訂復康方案 虛擬實境複製現實 無創評估視力障礙

目前醫學界尚未有任何臨牀技術，為病人日常生活有直接關聯的視力作出準確評估，但虛擬實境可以建立不同情景，透過虛擬實境頭戴式裝置，建立虛擬現實平台，模擬病人面對的日常情況，收集數據，以有效測量和監測因眼疾所造成的視力障礙，協助醫生制定視力復康方案，為病人對症下藥，改善眼疾患者的視力和生活質素。



艾斯數碼有限公司項目總監、眼科專科醫生梁啟信接受《頭條日報》訪問，他以青光眼患者為例，他們主要面對視野而非視力問題，但以往視野檢查未必知道患者在日常生活中的視力障礙。他指出，新技術是綜合對視力及視野的評估，透過虛擬現實平台，模擬病人日常活動，例如模仿在超市尋找貨品、橫過馬路、上落樓梯能否避開障礙物等場景，即時得出數據，評估病人情況，而裝置可設定日間或夜間模式，更有聲效輸入，能更全面評估病人在日常生活中所面對的視力障礙。



團隊花兩年時間開發及評估技術，與傳統的眼部疾病臨牀試驗相比，這種非侵入性VR模擬在測量方面靈活性大，能提高測試效率。現時技術已在香港眼科醫院應用。梁啟信指，新技術可作三大應用，包括推廣至社區中心、眼鏡舖、健康中心等，讓病人可以放鬆心情接受視力評估，避免諱疾忌醫；家居監察應用，約數千元的可攜式裝置，可讓病人加密監察情況，有關數據會上載至雲端，醫生可即時了解病人情況來決定是否需要跟進，病人亦毋須經常往返醫院進行檢查，方便社會；以及藥物測試的應用。



可協助工傷保險評估



被問到新產品未來發展方向，梁啟信指出，因應有病人因工傷提出索取保險賠償，他期望新裝置發展更多場景，例如增設駕駛場景，透過模仿一個真實的生活及工作環境，以評估病人的實際工作能力。另外，他指出，虛擬實境頭戴式裝置的硬件配置上仍有提升的空間，例如裝置的畫質解像度可以提升至4K，甚至8K的更高解像度，以一個更逼真的虛擬實境，進一步增加評估的準確度。



這個技術榮獲二○一九香港資訊及通訊科技獎——智慧生活大獎。評審委員會讚揚這新技術成功地將多媒體元素和遊戲概念應用於臨牀醫學試驗中，表現出類拔萃，預計未來在眼科護理界別中獲得更高的接受度和採用率，整個社會亦從中受益。梁啟信說，希望藉今次得獎，讓大眾認識和了解這個技術，團隊正推廣這個技術；亦從香港眼科醫院獲得基金，支持約五百名青光眼病人進行視力障礙評估，透過教育及復康治療等方法，幫助病人。



