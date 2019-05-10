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六歲童獨留家 母涉嫌虐兒被捕

2019-05-10 列印
　　青衣發生懷疑虐兒案，一名六歲男童被鄰居發現在長發邨住所單位外走廊徘徊，但單位無其他親人，恐他有意外報警。警員到場調查後將男童送院，案件暫列虐兒，男童母親事後涉案被捕。現場為長發邨敬發樓一單位，前晚深夜十一時許，四十歲姓周女街坊，聽到住所外來男童哭聲，出門查看時，發現鄰居一名六歲男童在住所外走廊徘徊，但單位卻未見男童的其他親友及成年人，懷疑有他被家人獨留在家，恐他有意外報警。

　　警員接報到場調查，初步未發現男童表面有可疑傷痕及受傷，遂將其送院檢驗。警員事後聯絡上其三十九歲姓潘母親協助調查後，以涉嫌虐兒將其拘捕及帶署，以調查其獨留兒子在家原因。案件交由葵青警區刑事調查隊第八隊跟進。
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