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警旺角搗毒窟拘四男

2019-05-10 列印
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　　前日下午四時許，旺角警區特別職務隊人員根據線報，懷疑大角嘴松樹街一單位被不法之徒闢作毒窟。人員經過調查及蒐證，經部署後突擊掩至目標單位，拘捕四名年齡由四十五至六十六歲男子，他們涉嫌毒販。行動中，人員檢獲二十四克懷疑海洛英毒品，市值約二萬一千元；警方相信檢獲毒品主要供應區內癮君子，正追查毒品來源。

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