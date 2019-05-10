現在距離美國聲言要大加中國輸美貨品關稅的限期，愈來愈近。美國總統特朗普前日（五月八日）在Twitter發帖說，「中國剛告訴我，他們（中國副總理劉鶴）到美國來，是想與美國達成協議，大家等着瞧。我非常高興有中國的一千億美元關稅加入國庫（如對所有五千億美元中國貨加稅），這對美國非常好，對中國不好。」 特朗普的帖子出街後，美國人當作好消息看，因為當中有「中國想與美國達成協議」 這句話。細心玩味該帖子的意思，看出特朗普擺出一個滿不在乎的姿態，還暗示要對所有五千億美元的中國貨品加徵關稅，美國可以收到一千億美元的稅款。對希望中美達成協議的人來說，左看右看，特朗普這個帖子，不是一個好消息。...

2019-05-10