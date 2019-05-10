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紅磡塌樹砸傷女途人

2019-05-10 列印
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　　紅磡發生塌樹傷人意外，昨午三時許，福至街一個露天停車場行人路邊，一棵高約十五米及直徑半米大樹，疑樹根位置腐爛突然倒塌，橫亘路中，一名中年女子路經不及走避，頭部被樹丫擊中輕傷，報警後獲送院治療。警員封鎖場及召有部門鋸樹及移走。

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