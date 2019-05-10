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荃灣線列車故障 乘客一度受阻

2019-05-10 列印
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　　昨晨七時許，上班上學繁時間，港鐵荃灣線一列往荃灣行駛的列車，駛至尖沙嘴站上落客後，車長開車離開時，發現列車運作不暢順，遂通知車務控制中心，安排乘客落車轉乘下一班列車，肇事列車則駛往側線。其間荃灣線須額外行車時間十五分鐘，列車服務受影響，月台站滿候車乘客，二十分鐘後列車服務恢復正常。

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