著書述非華裔居港印記教師盼學生擁多元認知

上學年楊慧儀開辦的翻譯與跨文化研究課，要求四組學生各自鎖定一個非華裔社群為對象，研究該社群在港的歷史及生活。學期伊始，她已講明要把研究成果結集成書，「大學培訓知識份子，不應讓他們被動地接受資訊，倒應主動為社會生產知識，塑造他們對社會的了解，明白香港所謂的多元社會到底是怎樣的一回事。」
學生走訪非華裔社群
《家在香港：非華人族群調查》追蹤了葡萄牙、法國、泰國和波蘭社群，楊慧儀的學生花上一年時間進行人物訪問，亦通過史料研究，翻查學術文獻、領事館數據、舊檔案等資料，了解不同人過去與現在於香港留下的印記，描繪出較有系統的港史研究，「香港是國際都會，非因我們有多少遊客，而是一八四二年之前已有很多族群進駐。」
楊慧儀指，葡萄牙人算是很早期來到香港的外籍人口，其歷史可追溯到十六世紀，清朝時期德、法等外籍人士來港經商，當時均會聘請葡人擔任翻譯，「四個族群以葡人最為融入香港，他們會說廣東話，若不細問根本不知其身份。」以市政局首任主席沙利士為例，過往楊慧儀一直以為他是英國人，通過學生於課堂匯報始知其為葡裔。
沙利士曾任港協暨奧委會主席，香港於一九五二年首度參與奧運亦由他促成。楊慧儀說，學生發掘到沙利士於七二年慕尼黑奧運的英勇事跡，當年港隊跟以色列運動員住同幢宿舍，不料遇上巴勒斯坦武裝組織挾持，「領隊跟武裝份子談判，要求運動員先行獲釋，那時沙利士聞悉亦趕赴當地，救出了餘下幾位領隊和教練，這是一段我不知道的精采故事。」另外，葡籍立法局議員羅保於八四年提出香港前途討論應讓港人參與發言，可惜不獲受理。
居港法國人歷史同樣教楊慧儀深刻，當中的有趣故事不少，如區花洋紫荊最初由一位法國神父發現、早年香港鼠疫是一位法國醫生找出致疫病菌。她的學生翻查早期的天主教檔案，發現納匝肋印書館出版多本中文方言詞典，甚至世上首本以西方文字編著的藏語字典也於香港印刷，由此看到法國人通過文化深入本地社會。
從泰族群反省女性地位
泰國族群有不少「過埠新娘」，學生訪問了幾位女性分享自身故事，有人獲得幸福，亦有人命運多舛，離婚收場。楊慧儀坦言，學生於過程中反省了女性地位問題，難解婚姻為何可以買賣，「學生於堂上匯報時有幾次講到眼濕濕，這些故事變得有血有肉，不再是宏大命題，激起了他們的義憤。」居港波蘭人只有五百人，雖則人少，凝聚力卻很強，學生訪問四位波蘭人，從中發現該族裔不易融入本港，但靠着商會的群組力量彼此支持。
楊慧儀說，早前四個族裔均有出席新書發佈會，並為其社群「被看見」感到高興，而學生藉由著書獲得充權，為「香港」作定義，「雨傘運動後，學生不論任何政見也感覺無助、迷惘，我很希望大家很快能夠重新站起來，找到方法為香港做點事。」