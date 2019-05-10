著書述非華裔居港印記教師盼學生擁多元認知

香港作為國際都會，歷年皆有不同種族留下印記。去年浸大文學院翻譯學課程副教授楊慧儀讓學生走訪非華裔社群的居港歷史，把特別的故事著作成書，如葡萄牙人融入本地社群，區花洋紫荊昔日由法國神父覓得，泰國過埠新娘命運多舛，波蘭人在港人少，但亦因而團結。她盼望小書可有系統地研究港史，更藉此塑造學生對多元社會的認知。



上學年楊慧儀開辦的翻譯與跨文化研究課，要求四組學生各自鎖定一個非華裔社群為對象，研究該社群在港的歷史及生活。學期伊始，她已講明要把研究成果結集成書，「大學培訓知識份子，不應讓他們被動地接受資訊，倒應主動為社會生產知識，塑造他們對社會的了解，明白香港所謂的多元社會到底是怎樣的一回事。」



學生走訪非華裔社群



《家在香港：非華人族群調查》追蹤了葡萄牙、法國、泰國和波蘭社群，楊慧儀的學生花上一年時間進行人物訪問，亦通過史料研究，翻查學術文獻、領事館數據、舊檔案等資料，了解不同人過去與現在於香港留下的印記，描繪出較有系統的港史研究，「香港是國際都會，非因我們有多少遊客，而是一八四二年之前已有很多族群進駐。」



楊慧儀指，葡萄牙人算是很早期來到香港的外籍人口，其歷史可追溯到十六世紀，清朝時期德、法等外籍人士來港經商，當時均會聘請葡人擔任翻譯，「四個族群以葡人最為融入香港，他們會說廣東話，若不細問根本不知其身份。」以市政局首任主席沙利士為例，過往楊慧儀一直以為他是英國人，通過學生於課堂匯報始知其為葡裔。



沙利士曾任港協暨奧委會主席，香港於一九五二年首度參與奧運亦由他促成。楊慧儀說，學生發掘到沙利士於七二年慕尼黑奧運的英勇事跡，當年港隊跟以色列運動員住同幢宿舍，不料遇上巴勒斯坦武裝組織挾持，「領隊跟武裝份子談判，要求運動員先行獲釋，那時沙利士聞悉亦趕赴當地，救出了餘下幾位領隊和教練，這是一段我不知道的精采故事。」另外，葡籍立法局議員羅保於八四年提出香港前途討論應讓港人參與發言，可惜不獲受理。



居港法國人歷史同樣教楊慧儀深刻，當中的有趣故事不少，如區花洋紫荊最初由一位法國神父發現、早年香港鼠疫是一位法國醫生找出致疫病菌。她的學生翻查早期的天主教檔案，發現納匝肋印書館出版多本中文方言詞典，甚至世上首本以西方文字編著的藏語字典也於香港印刷，由此看到法國人通過文化深入本地社會。



從泰族群反省女性地位



泰國族群有不少「過埠新娘」，學生訪問了幾位女性分享自身故事，有人獲得幸福，亦有人命運多舛，離婚收場。楊慧儀坦言，學生於過程中反省了女性地位問題，難解婚姻為何可以買賣，「學生於堂上匯報時有幾次講到眼濕濕，這些故事變得有血有肉，不再是宏大命題，激起了他們的義憤。」居港波蘭人只有五百人，雖則人少，凝聚力卻很強，學生訪問四位波蘭人，從中發現該族裔不易融入本港，但靠着商會的群組力量彼此支持。



楊慧儀說，早前四個族裔均有出席新書發佈會，並為其社群「被看見」感到高興，而學生藉由著書獲得充權，為「香港」作定義，「雨傘運動後，學生不論任何政見也感覺無助、迷惘，我很希望大家很快能夠重新站起來，找到方法為香港做點事。」



