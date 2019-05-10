﻿放寬簽證推大灣區旅業﻿ ﻿港業界恐受惠有限﻿

廣東省在本月起，寬免逾五十個國家旅客免簽證過境一百四十四小時，外界憧憬粵港澳大灣區「一程多站」的旅遊商機。有業界認為，新簽證政策可讓祖籍潮州的東南亞旅客受惠，除於香港入境，亦能從揭陽潮汕出入境，並趁機試用高鐵及港珠澳大橋，行程路線更多元化。惟行內人擔心，旅客逗留內地時間較長，僅取道香港過境但不過夜，港方未必受惠，導遊工會亦指，若旅客最後一站才到港，通常此前已向內地旅行社支付小費，本港導遊變相「白做」。



廣東省自本月一日開始，實施外國人一百四十四小時過境免辦簽證政策，增加深圳寶安機場、揭陽潮汕機場兩個入境口岸，同時增多三十二個出境口岸，並將停留時間由七十二小時延長至一百四十四小時。廣東省文化和旅遊廳亦聯合旅行社設計多條特色路線，包括六天廣深商務會展行、五天深珠休閒遊等，不少行程均建議離境通往港澳地區，冀推動粵港澳大灣區的「一程多站」旅遊發展。



過往香港旅行社帶領外國旅客遊覽內地，多數使用羅湖、深圳灣等傳統公路口岸入境，香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指出，免簽證過境安排自今月起，也能適用於港珠澳大橋及高鐵的口岸，吸引不少旅行團趁機取道過境，「廣東省認可內地旅行社會在口岸接人，當中只有高鐵口岸因一地兩檢而令安排上較麻煩，旅行社代表須派員赴港接應，但亦無阻旅客的熱情，很多人都希望試用新基建。」



旅客或不必往返香港



梁耀霖表示，旅行社業界不時接獲加插兩大基建的行程查詢，成為中港團的一項特色，有旅客會選擇遊廣州、深圳，再入境香港，繼而使用港珠澳大橋往澳門，最終將乘船回港，玩一圈才出境，「昔日入境內地的航空口岸選擇少，多數旅客都要先在香港入境，如今可供選擇的口岸增加了，為兩地的旅遊融合帶來變化。」



豐盛旅行社董事總經理葉子城指出，不少新加坡、馬來西亞人祖籍潮州、福建，以往參加旅行團在香港出入，但料免簽證過境安排下，更多東南亞旅客會在潮州、福建遊玩，並在鄰近口岸離境，「只要當地有合適直航航班，他們便不必走回頭路，返港再乘飛機回出發地。」故他認為，隨着新政實施，多元化的旅遊產品將陸續增加。



事實上，香港早於○○年實施一百四十四小時便利簽證政策，簡化旅客在廣州、深圳、珠海、佛山等廣東口岸的進出程序。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫指出，該政策推行後，海外旅客必須參加由本港旅行社開辦的旅行團，至少二人成團，並一同入境，才可獲相關的便利簽證。



楊世鑫形容，新政策為便利簽證的「昇華版」，可讓更多海外旅客靈活策劃行程，亦有助帶動大灣區的旅遊發展，「外國旅客及華僑可經新增的免簽證於廣東口岸入境，往觀光探親或商務旅遊，提高他們遊覽廣東地區的機會，甚至選擇來港旅遊。」



旅遊業界憧憬「一程多站」可帶動旅客訪港，惟香港旅遊從業員聯會主席葉志偉擔心，旅客只取道香港過境但不過夜，「香港有許多國際航班升降，航程時間安排上較有彈性，但若然旅客不過夜，對香港的實際經濟效益不大。」他又估計，旅客於內地觀光的時間較多，本港業界可沾手的部份較少，即使本港行家有份「分餅仔」，可獲得的機會亦相對有限。



香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺直言，為控制機票成本，本地旅行社一般會為海外旅客訂購來回機票，「例如飛往香港及北京的來回機票約二千八百元，香港飛北京的單程機票則超過三千元，除開貴一大截。」他續說，本港旅行社的角色較被動，除非個別商務客戶要求，先參加本港展覽，後到內地廠房參觀，否則都不會設計「香港入、內地出」的旅行團。



港導遊「守尾門」難賺小費



香港專業導遊總工會主席余莉華坦言，素有不少外國旅行團遊覽內地後，赴港繼續行程，惟不時有會員向她反映，旅客已支付小費予內地旅行社，故不欲再給小費予香港導遊，令業界變相「白做」，「來到香港最後一站甚麼也不給導遊，有些外國旅客取而代之送上一枝花、寫表揚信，亦有人把用剩的幾個斗零給導遊，但這些都不能當飯食，所以前線會不開心。」



余莉華指，因導遊可收取小費，基本底薪不會太高，故損失小費影響不輕，雖有時外國旅行團領隊知悉事件，並指會代為向內地旅行社投訴，但導遊最終還是追討無門，「不能跟客人拗數，他們的確給了錢；不能窮追旅行社，否則對方下次不派團給你就更麻煩。」



業界亦恐免簽證旅客並非觀光客，難以帶動香港消費。香港旅行社東主協會副主席袁徐江表示，包含訪港行程在內的珠江三角旅行團推行多年，但未見本港旅遊業界明顯得益，「一併到訪中港的旅者多為商務客，他們用到的旅行社資源很少，隨時對周邊地區也很熟悉。」



