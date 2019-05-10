﻿保育初哥堅持鑽研﻿ ﻿大埔綠化地建蝴蝶園﻿

香港彈丸之地，蝴蝶棲息地逐漸減少，珍稀品種更有賴保育。退休外傭中心老闆林耀成，兩年多前與妻子同遊馬來西亞蝴蝶園，漸漸踏上保育蝴蝶之路。雖然半途出家，他過去兩年間努力鑽研育蝶方法，一手一腳建立「蝴蝶山莊」，更參考港台專家意見，悉心保護園內每一隻蝴蝶幼蟲及成蟲。



香港孕育出逾二百六十種蝴蝶，不乏珍貴及罕見品種，堪稱「蝴蝶天堂」。十五年前，前大埔環保會成立鳳園蝴蝶保育區，蝴蝶保育始獲關注。近年新界愈趨城市化，生物多樣性逐漸惡化，林耀成擔心本土蝴蝶因此喪失棲息地，他放棄退休歎世界，毅然踏上蝴蝶保育之路。



年屆七旬的林耀成，退休後租用大埔九龍坑一塊五萬方呎的綠化地，建成「桃花源」，每周花一兩日到該處種芒果、荔枝及龍眼樹，餵養日本錦鯉。



直至一七年初，他與妻子同遊馬來西亞，參觀當地兩個蝴蝶園，發覺其中一個「有名無實」的蝴蝶保育園，「成班蝴蝶好似難民咁吸蜜糖水，場面好殘忍。」



回港後，他想起果園旁邊已荒廢多年的梯田，將其打造成蝴蝶園，林耀成與太太商量後，很快便租了那塊地養蝴蝶。一七年四月，「蝴蝶山莊」正式動土，他坦言開墾梯田的過程尤其艱辛：「成塊地（面積）大約三萬呎，生滿幾呎高雜草，花好多時間先完全除草。」他又動用不少人力物力打造出心目中的「蝴蝶山莊」，採用厚重且耐用的花崗岩塊舖砌園內行人道，又選購逾二千棵花草，部份供蝴蝶採吃花蜜，部份讓蝴蝶幼蟲吃。 花了兩年時間，「蝴蝶山莊」今年勞動節順利開幕，讓公眾預約遊覽。他日前帶領《星島日報》記者進園參觀，眉飛色舞地逐一介紹由他種植的植物：「呢棵印度馬兜鈴，好珍貴嘅寄生植物，可以畀罕見嘅裳鳳蝶幼蟲寄生；遠啲嗰棵係吊裙草，啱啱有好幾隻蝴蝶喺度採蜜，過多一個月，會更多蝴蝶被吸引過去。」



開園前 邀港台專家給予意見



為了確保育蝶方法無誤，山莊開放前，他特意邀請研究蝴蝶三十多年的台灣生態專家呂建德來港，向其學習蝴蝶知識，更邀請三位本地專家擔任顧問，評鑑山莊的保育情況。



為何打造專為蝴蝶而設的山莊？林耀成直言，沿於讀完初中已投身社會的經驗，堅持一不做二不休。林耀成深信，愛護環境，保護身邊的動物及昆蟲，是人類應有的責任，他沒想過會賺到甚麼，更不期望將山莊打造成「私人版鳳園」：「我唔打算申請保育基金，想運用自己一分一毫營運落去。希望惜蝶之人嚟到呢個心曠神怡嘅地方，平日生活壓力一掃而空。」



