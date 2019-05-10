﻿雀癡有段未「鳥」緣﻿ ﻿愛保育冀人鳥共存﻿

「當人類濫用大自然資源，有否想過對雀鳥的傷害？」滿口「雀仔經」的鳥類專家余日東，不但大半生沉醉觀鳥，更與農夫合作栽植濕地生態環境，保育本港鳥類棲息地，致力促使人鳥和諧共存，惟面對社會發展，坦言困難重重，「保育二十年，未必見成效，但破壞環境，只是一瞬間！」



眼前原野綠油油，青草香味撲鼻，突然傳來嘹亮啁啾，抬頭望向大樹頂部，原來是噪鵑在鳴叫。現年四十五歲的香港觀鳥會研究經理余日東，重返人生首次觀鳥地點——米埔自然保護區，娓娓細說觀鳥、保育和人生。



戶外觀鳥換來黝黑皮膚的余日東，透露自小喜愛動物，希望長大後成為動物學者，直至十三歲參與世界自然基金會舉辦的米埔觀鳥團，通過望遠鏡和香港鳥類圖鑑認識雀鳥，從此愛上觀鳥，不久加入香港觀鳥會，向資深會員請教不同鳥類知識，又不斷翻查字典，閱讀有關鳥類的英文書籍，同時發憤讀書，立志成為鳥類專家。



黑臉琵鷺保育小成



雖然會考失利，無奈重讀中五，余說刻苦求學多時，終得償夙願，九五年入讀香港大學環境科學系，其後完成生態學系碩士課程，先後從事多份有關雀鳥研究和保育的工作，包括在世界自然基金會和私人公司任職，及至○三年出任自由工作者，一二年成為香港觀鳥會員工，現職研究經理，負責鳥類調查研究，例如近期在米埔一帶統計水鳥數目，以及兩年前開始至今的「雀鳥地圖」，將本港陸地地圖分劃為一平方公里方格，再仔細統計各區域雀鳥種類和數量，務求了解鳥類分佈。



每年來港越冬的黑臉琵鷺，八九年全球僅有不足三百隻，被《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為「瀕危」物種，已對此研究二十年的余日東表示，慶幸香港觀鳥會統籌、上月公佈的「黑臉琵鷺全球同步普查2019」顯示，現提升至四千四百六十三隻，比去年增加百分之十三，乃統計以來新高，位處香港和深圳之間的后海灣，其數量也增至三百八十三隻，相信未來數目會穩步上升，有機會降至「易危」級別，「這是亞洲保育工作少數正面例子。」



保育雀鳥，其實是保育棲息地，余說進行前必須了解有關鳥類的習性和聚集地點，並與各國專家定期交換資料，早前為此前往北韓與官員交流，期望未來促成合作，另一要務是向大眾宣傳保育意識，「現在很多港人認識黑臉琵鷺，知道不應該干擾牠們棲息。」



東北發展威脅鳥類生存



發展與保育，往往難以並存，余慨歎二○○○年該會與不同環保團體，雖然成功說服環保署，將原來計劃興建的港鐵落馬洲支線露天架空路軌，改為建設地底隧道，但可供候鳥覓食的魚塘，卻被填平興建落馬洲站；曾是本港最大型雀鳥的塘鵝（卷羽鵜鶘），過往每年冬天有十多隻前來棲息，但○七年深港西部通道落成後，至今未見來港棲身，估計轉往其他地方過冬。



蓮塘口岸、新界東北發展計劃、河套區港深創新及科技園等工程接踵而來，余慨歎雀鳥等動物生存空間備受威脅。



