﻿內地重新審批遊戲版號﻿ ﻿恐再生變投資者觀望﻿

內地去年停批遊戲版號，攻入內地或留守香港市場的遊戲公司均一片哀號。業界坦言，未試過整個產業被拖停，投資者撤資令開發商資金鏈斷裂，即將啟動的合作案也被逼暫緩。如今審批重啟，開發商近月始接獲較多合作查詢，惟投資者仍處於觀望姿態，業界盼官方明文制定遊戲監管指引，以便穩定政策，挽回金主的信心。



內地自去年三月停止所有遊戲版號的審批，且未通知暫停期限。香港遊戲產業協會主席施仁毅表示，內地於過去一年積壓了約五千個遊戲的版號審批申請，致使整個遊戲產業停擺，「一個收入達二千億元人民幣的行業被完全拖停，這是全球都未試過發生的事。」他坦言，當局自年初開始處理部份舊個案，至今有一千宗申請已處理完畢，到上月才正式為新申請進行解凍，惟中港台業界經此一役均受重挫。



除遊戲巨頭，內地業界多數通過融資完成研發工作。施仁毅指，去年遊戲產業前景欠明朗，投資人變驚弓之鳥，紛紛向開發商撤資，致其資金鏈斷裂，「去年初的投資力度即時降低，同年年底只剩下已承諾會給的『水尾』款項，但總金額只是高峰期的兩三成，近期遊戲審批雖重啟，可是此時投資總額已跌至歷史新低，僅剩一兩成。」他知悉，有三千人的遊戲團隊去年裁走二千員工，更有大量中小型遊戲公司結業，連帶等候審批結果的遊戲亦胎死腹中。



香港數碼娛樂協會主席彭子傑是遊戲開發商火狗工房的董事總經理，其公司一款網絡遊戲《愛神餐館》多年來在內地深受歡迎，惟內地玩家玩的卻是盜版，只因該遊戲一直未取得內地發行版號，無法正式發行。



他的公司積極尋求進軍內地的機會，一七年曾與內地發行商洽談合作，偏偏遇上內地去年無限期暫停發放遊戲版號，計劃被逼擱置。



內地市場停滯，逼使內地開發商轉攻原屬二三線市場的港台地區發行遊戲，讓沒攻入內地市場的香港公司同受牽連。施仁毅形容，該批猶如「內地難民」的遊戲公司打亂市場秩序，去年上架的遊戲大增，玩家選擇變多，遊戲的生命周期由三至六個月，縮短至一兩個月，遊戲廣告費成本也隨之提高，令業界更難建立用戶群。



施仁毅續說，內地開發商未能利用內地龐大的玩家群組做好測試才攻港，致去年整體遊戲質素變差，如今內地重開審批，料部份內地公司將重返其原有市場，他期望本港遊戲市場可於年底前見起色，「用一年時間摧毀（遊戲產業），隨時要用雙倍時間才可回到原有的規模。」



內地重批遊戲後，黃智恆預計市場上將有大堆遊戲應市，今年業內隨時掀起一輪「踐踏期」，「如果原有的五千隻遊戲有一半獲批，接下來一年三百六十五日或每隔數天就有新遊戲推出。」



重啟審批的同時，有傳廣電總局推出多項監管遊戲的新規定，包括打鬥場面不可出現任何顏色液體、未成年人士不得在遊戲內結婚，遊戲名稱不得使用英文等。彭子傑表示，《愛神餐館》的故事設定要求玩家捕捉雞、鴨等食材，有流血畫面，結局亦有結婚元素，申請內地版號時料須以效果光代替血液、以交友代替結婚，「這款遊戲走可愛風，遷就起來相對容易。」黃智恆稱，業界早已避免遊戲內使用英文，如格鬥遊戲以血量代替「HP」及將「attack」改為攻擊。



以上規定於近期惹起玩家熱議，恐使遊戲失真。施仁毅知悉，有關內容只於政府與部份遊戲商私下的會議中提及，並未有正式官方文件確認，他認為當局有必要盡快推出官方指令，讓審批政策穩定下來，始有助業界挽回投資者信心。



