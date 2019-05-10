﻿愛護動物變終極反常﻿ ﻿避難所淪貓狗地獄﻿

新一期《東周刊》報道，近年本港虐待動物案件持續上升，正當政府宣佈擬修訂殘酷動物罰則，對施虐者加重刑罰之際，打鼓嶺一間狗場被揭有逾百隻貓狗被長期虐待，其中三十六隻監生餓死，部份甚至已化成骨。警方事後以一項殘酷對待動物罪名，拘捕六十二歲的狗場主人。



據《東周刊》報道追查發現，該狗場原本環境舒適，長期有義工及善長出錢出力，協助打理及營運，吸引不少愛護動物的市民將被遺棄的貓狗送往該處寄養。當狗場愈做愈大，有人疑由動物癡變虐畜狂，不但拒絕義工到訪，並偷偷將部份動物放走，今年初開始，更斷水斷糧，逐步將場內逾百貓狗由天堂推向地獄。



「去年街上收留兩隻流浪唐狗，後來無能力繼續養，經義工介紹，認識打鼓嶺一間狗場，場主一口答應收留，當時覺得很好彩，可以為兩狗搵到個好人家。沒諗過原來『送狗入虎口』。」狗義工樂小姐既內疚又傷心地說。



樂小姐續說，兩隻狗送到狗場約兩星期後，有人提出為避免漁護署到狗場巡查時，發現狗隻不是他名下飼養，要求她將登記「狗牌」上的飼養人資料，轉到他名下。根據現時法例，狗隻飼養人須於犬隻三至五個月大期間申請狗隻牌照，並以晶片登記資料、記錄狗隻注射疫苗、狗主身份及聯絡方法等。



樂小姐基於信任便辦理轉名手續，惟完成手續後場主便變臉，以各種藉口禁止樂小姐探狗。



該狗場主人姓鄭，早年從事電腦科技行業，退休後獨居於沙頭角村屋，原本熱愛動物，家中養有三、四十隻貓狗。有認識鄭的資深動物義工說：「最初佢只係自己養，後來識得一班義工，大家見佢照顧動物好細心，屋企又大，每次執到流浪貓狗，佢來者不拒都收養，兩年內，收養數目超過二百隻，簡直係一個動物癡。」



及後他被業主逼遷，約一年前搬往打鼓嶺逾萬呎地方，即今次事發地點。一名早年入過該狗場幫忙清潔的義工說，最初他將狗場打理得井井有條，場內有一間專屬的貓室，另外四個房間闢作狗房。根據狗場的社交網專頁顯示，其中一間狗房更放有多張大牀及牀褥，設備相當齊全。



鄭亦曾以狗場主人身份，出席立法會食物安全及環境衞生事務委員會舉辦的公聽會，推廣盡責寵物主人，他當時表現出對動物的熱心，因而吸引更多人慕名寄養或將遺棄動物帶到其狗場。



狗場雖然免費提供收養服務，但鄭卻經常在網上呼籲有心人捐款到其銀行私人戶口，以及捐助貓糧、狗糧等物資。單從他在社交網專頁內披露收到的善款，每月平均有兩至三萬元左右。



收養過多 人手不足終爆煲



有知情人士稱：「佢想繼續吸引人捐款，一定要保持狗場動物數量，甚至要收養更多。動物打交同病，單係每日餵食，一個人難以應付，仲要清潔過萬呎地方。佢個人好偏執，唔易同人相處，亦唔會求助，狗場問題於是愈積愈大。」



該名知情人士續稱：「本來不時都有義工定時幫佢清理，但貓狗愈多，佢愈抗拒外人到狗場，有人曾發現佢偷偷將部份貓狗帶到附近荒山野嶺放生。後來更謝絕所有義工幫忙。」



去年十一月二十三日，鄭左手掌被狗咬傷，先後接受四次手術，導致無名指及尾指不能屈曲及失去知覺。懷疑有人更無力管理狗場，甚至因愛成恨走向極端，今年初索性『劈炮』不理，任由大量贈送的貓糧、狗糧放在一邊，卻不再餵飼牠們，逾百動物開始斷水斷糧。



鄭的異常舉動引起一班狗義工懷疑，上月以航拍機高空拍攝，竟揭發狗場變成地獄一樣的狀況，立即報警求助。



