﻿梁永祥64歲不言休﻿ 「貪玩」﻿掌金融獨角獸﻿

「時勢不僅是別人去造的，也要自己做！」有多少人能有氣魄也有資格去說？說出來鏗鏘有力的是梁永祥（見圖），最新一期《東周刊》報道，剛告別做了六年多的僱員再培訓局主席之位，梁旋即轉戰獨角獸公司WeLab做行政總裁，確沒半點違和感。



六十四歲的梁永祥三月尾卸任僱員再培訓局主席後，即轉投金融科技初創企業WeLab出任行政總裁。問他何不印印腳歎世界？梁永祥毫不猶豫吐出一句：「好玩囉！若不是虛擬銀行，我不想再出來打工了！」



生於基層家庭，父親是過海小輪船長，父蔭不強，梁永祥早已學曉執生，預科畢業一心出來工作，當不成見習消防隊長，入讀浸會大學主修英國文學，副修翻譯。畢業後他考上了政府中文主任，翻譯技能大派用場，但結果卻是在美國運通信用卡找到一份電話授信員的夜間工作，「八十年代，間間大公司都在搶人才，那時候信用卡在香港剛開始，公司決定在香港發卡設立地區營運中心，我算是食住浪潮和公司一起成長，不停被選中迅速冒升。」



銀行工作經常遇人「踢館」



結果他二十九歲當上信貸部總監，三十一歲被挖角至渣打香港任信用卡中心主管，年薪一百五十萬元。投身銀行界，梁永祥形容每天返工如同衝着來「踢館」的人，讓他去出招化解。



「曾經有個客人在分行兌換了一千元人民幣，一星期後拿着六張回來，說是我們給他偽鈔，要求退換，更要脅若我們拒絕就把事情搞大；分行同事問我賠不賠。我問，當日有沒cctv影到驗鈔機，同事說有。這樣就行，不賠！我們請那客人翻看當日兌換時驗鈔機通過所有鈔票，然後再驗他手上的六張；結果全數沒通過，證明他手上的並非我們交出的鈔票。」



有次下屬問他為何不跟隨同行賣雷曼「迷債」，梁永祥一針見血道出問題所在。「當時賣雷曼的條款很不清楚，我問那同事能否清楚向顧客解釋，他答最少要四十五分鐘。我問四十五分鐘可賣甚麼，他舉出了一大堆，且收益都一樣，既然成效差不多，那就不要賣了。」這個決定，後來讓恒生沒捲入雷曼風波。



去年底，WeLab委任梁永祥為行政總裁，他覺得充滿挑戰，一口答應出山搏殺。「虛擬銀行是全新業務，可重新思考究竟由頭再做一次銀行會怎樣。」



