﻿浸大電影文憑課程﻿ ﻿延續本地光影夢﻿

香港電影業人才青黃不接，浸大電影學院為培訓新血，十年前開辦創意電影製作高級文憑（AFHD）課程。十載電影夢，由AFHD課程主任陳學人跟歷屆師生攜手築起。他坦言，時有已持學位、有製作經驗者報讀其課程，重返校園是為了入行或晉升導演，校方眼見同學的熱情不斷，甘願投放更多資源於師資、器材、教育工作坊等，冀盼為香港培育出更多優秀的影視工兵。



AFHD的成立，跟香港電影產業的發展有着密切關係。陳學人坦言，香港電影自九十年代初因盜版問題受到重挫，業界凋零多時，中層轉行，上層精英亦轉投內地拍戲，直至○八年中港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）》，並提到促進兩地電影界合作，時任浸大電影學院總監卓伯棠深信，香港電影可望重新起飛，惟行內後繼無人，有逼切需要培訓新血。



業內人士報讀 視之升職階梯



首屆AFHD於電影發展基金和浸大的支持下，○九年開課，冀以最短時間培訓首批「電影工兵」。陳學人指出，許多學生將其課程視之為投身影視行業的入行門檻，至今仍不時有已持大學學位、年逾二十一歲、擁有幾年影視製作經驗者報讀，「有四成學生都不是中學畢業生，他們為入行或更快升任為副導而讀書。」



「有製作經驗的學生不想於原來的崗位逐級慢慢升，希望讀完兩年書，外界會相信他們準備好了。」陳學人憶述，曾有電影攝影與燈光學生於導演講座跟分享嘉賓「相認」，當時他始知學生曾數度於該導演的電影擔任場記。本港著名導演如爾冬陞、吳宇森、陸劍青、邱禮濤或周星馳，均曾錄用AFHD畢業生為其副手。



陳學人指，AFHD設導演、編劇、表演技巧、電影攝影與燈光、剪接與混音五大專業範圍可供修讀，一年級生須修讀入門製作，學習基本拍攝程序，並於同年下學期開始組小隊嘗試拍片；二年級則進深學習專修知識，以便足夠了解業界運作，學懂獨自一人完成整部片的製作程序。



坊間不乏電影相關的課程，陳學人認為其課程較有競爭優勢，因任教的二三十位兼職導師均現職前線，既教授影視製作技術，亦跟同學分享電影界的「生存之道」，「找行內人教書的好處很多，除了由他們直接分享如何解決問題、電影人須具備甚麼專業操守，又能夠安排學生參觀其製作公司，了解實戰環境。」同時，電影學院積極投放資源購置最先進攝影器材。



陳學人表示，AFHD學生可使用專屬的數碼調色工作室、高清數碼剪接室、混音及錄音室等設施，更可使用電影學院自資開設、全亞洲首所大學擁有的杜比全景聲音工作室，「我們每年至少用二百萬元買器材。」



回首AFHD開辦初期，首年收生嚴重不足，第三屆才有六十人，幸好報讀人數不斷上升，一二年大學學制「三改四」，AFHD順勢「三改二」濃縮課程，同年錄取人數開始飆升，年均穩定取錄約一百八十人。近年中學畢業生人數大降，不少自資院校的學額出現供過於求，陳學人卻指，其課程收生完全不見影響，「申請人多到要揀，去年也有二百多人報讀，浸大對這個現象也感到很好奇。」



