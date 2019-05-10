﻿回收基金撥款僵化﻿ ﻿中小企變相蝕住做﻿

回收基金近期進行中期檢討，港府計劃推出多項優化措施，掀起業界討論。有回收商稱，申請項目數量上限增至十個，他們因此不必再為選擇機器而左右為難，降低回收成本。惟行內人指，回收基金不容許分期購置機器，資金不足的業界始終難獲支援，建議除去先投資後報銷的「配對」做法。基金亦將放寬予大廈業主立案法團以及物業管理公司申請，回收商憂慮清潔公司搶走工作，進一步削弱生存空間。



近期回收基金進行中期檢討，提出多項優化措施配合業界需要，如建議延長項目年期和提高每間企業可累積獲批項目的宗數及資助金額上限，及延長基金的運作期等。回收業界喜見部份資助增加，惟恐部份新措施損害業界生計。



政府計劃把每間企業的累計資助總額，今年下半年起由五百萬增至一千五百萬元，獲批項目的數目上限亦將從三個增至十個。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成認為，此舉讓中小型回收商有較多機會添置器材，降低回收成本。



近年廢紙回收價格下跌，最新每公斤回收價只得約四毫，劉耀成稱，尺寸較小的紙盒現時淪為堆填物，拾荒者只處理紙皮，不欲浪費時間拆開細箱。



若廢紙回收商成功通過基金撥款購置壓縮車，有助節省人手開支。劉耀成又稱，內地兩年後停收廢紙，本港廢紙再造廠或要等到三年後才能開幕，故廢紙回收市道堪慮，此時優化回收基金有機會挽回劣勢。



准屋苑自行回收 或損業界生計



永勝五金國際貿易有限公司負責人譚永健認為，優化措施對業界有幫助，惟啟動資金不多的業界始終難以受惠，以購置價值一百七十萬元的夾斗車為例，他選擇「上會」每月供款，亦不申請回收基金資助：「申請基金有機會獲得八十多萬元配對基金，但我沒能力先自行墊支百多萬元，上會要額外給十多萬元利息也是無可奈何。」



環保回收業總商會聯絡人鄭雲龍坦言，回收基金現行的撥款「配對」做法，需要回收商先投資後報銷，未能貼近業界的實際需要。他又指，基金建議購買的車輛標準高，又不容許購入二手車，即使基金優化措施提高項目申請上限，吸引力仍然不足。



鄭雲龍得悉，有中小型回收商曾申請基金資助購買車輛，惟因環保成效不似預期，變相「蝕住做」，「回收成效未達標，終期撥款便不獲批。」



今年一月已推出的收基金優化措施提出，把大廈業主立案法團及物業管理公司，納入合資格基金申請人。劉耀成跟局方及業界代表開會時，曾反對此建議，惟新措施終獲通過，他擔心前線業界的生計受影響，「清潔公司做回收的門檻降低了，日後隨時有許多工序都自己處理，不再給前線回收商負責。」







