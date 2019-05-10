﻿只求時數不求質素﻿ ﻿商界展關懷疑走樣﻿

近年商界愈來愈重視企業社會責任（CSR），為掛上「良心企業」名銜，不惜有錢出錢，有力出力。有社福界反映，部份商界僅視CSR為企業宣傳，籌辦服務時只求時數，不求質素，時有捐贈過期物資，義工臨時缺席屢見不鮮，小則活動受阻，大則影響服務使用者安全。不少企業更外判CSR予公關處理，只為取得「商界展關懷」認證，與社福機構洽談合作時猶如「傾生意」。



根據香港社會服務聯會數字，獲頒「商界展關懷」或「同心展關懷」標誌的企業，由十六年前的二百多家，增至上年度共三千多家企業，單計上年度已籌得四億元捐款，以及二十一萬義工時數。數字反映商界熱衷推動CSR，但社福界不諱言部份企業未必真正了解服務對象需要，籌辦活動甚至只為沽名釣譽，形成「偽慈善」。



復康機構職員阿胡（化名）表示，不時接獲企業來電，開宗明義指明為取得「商界展關懷」頭銜，希望與社福機構合作，「可能他們要meet target（達成目標），大多也是臨急臨忙打來，例如要求一個月後便安排到CSR活動。」阿胡更指，部份機構會提出「附帶條件」，「活動地點一定要港鐵沿線，新界區唔去，最好係室內進行。」



不但事前諸多要求，CSR活動當日亦有機會為社福機構添亂子。籌辦CSR活動的企業一般會安排員工擔任義工，惟阿胡憶述，半年前一間企業為復康機構安排手作班時，原本答應派出約二十名義工，故機構安排十多名殘疾學員參與，「最後只有四至五個義工出席，其餘甩底，好彩有足夠同事在場，否則走失學員就麻煩。」阿胡坦言遇過數次類近經驗後，機構已習慣預留額外一至兩名同事人手。



社福機構稱受助效用少



根據「商界展關懷」提名表格，企業要取得認證，須在關懷社區、關懷員工及關懷環境三大範疇，實踐最少兩項準則。曾任職社企的梁先生（化名）直言，不少企業以「剔格仔」的心態完成CSR項目，「試過有企業提名期完結前要求我哋endorse（認受）佢買少量社企食品，可能係發現仲差一項（準則）。」捐贈物資亦是認受的項目之一，阿胡的機構卻曾接收一批過期物資。



梁先生又形容，不少大企業亦喜歡借用CSR作宣傳，如在完成籌款活動後舉辦大型典禮，安排受助機構出席拍幾張合照，「好似做場show（表演），畀人知道佢哋幫咗機構，活動本身對機構而言就冇乜幫忙。」他慨歎，社福機構早知企業並非無條件提供資源，故兩者傾談合作時恍如傾生意般各取所需，令部份前線感到難受。



