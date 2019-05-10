﻿白飯魚跑出馬拉松人生﻿ ﻿梁百行圓環遊世界夢﻿

日本作家村上春樹喜愛長跑，他曾寫道：「不管是甚麼事，只要喜歡，就會以自己想做的方式一直做下去，就算被人阻止，被人惡意批評，也不會改變自己的想法。」據新一期《東周刊》報道，全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行正是如此。



他的長跑路，由屋邨穿起「白飯魚」圍住邨內跑開始，最初跑十公里，之後挑戰全馬四十二公里，到歐洲三國跑山賽（UTMB）一百七十公里，再到阿塔卡馬沙漠五百五十公里。不過，都不夠剛完成的環台灣馬拉松咁甘；跑足十九日，挑戰一千零四十五公里。愈跑，他愈覺得馬拉松就是人生。



甫見面，梁百行（Andes）雀躍地從布袋中掏出「2019年環台十九日賽」獎座，花足十九天完成賽事。梁百行曾跑過七天智利沙漠馬拉松，但相比今次以十九日環繞台灣島一個圈，只是小巫見大巫，為應付耐力賽，他跑得小心翼翼。到落場應戰十九天，才知放平常心談何容易，「每當見到有人後來居上，心情一定緊張；辛苦上斜路後，落斜又會不自覺跑得快咗，無形中消耗更多體力；又要長期注意跑姿……長跑過程有時都幾沉悶，但要保持心情愉快，總之每個細節一旦稍不留神，都會成為致命傷。」



梁百行向來獨立獨行，浸會大學畢業那年，人人趕着搵工，他卻到外國當實習交流生。多數人去歐美，他卻偏選了中東，最後到以色列。因為工作進度太快，當地公司老闆讓他放假，他到西奈半島，入到酒吧，「酒吧老闆嗌我去買啤酒，原來當地買外國啤酒就要用passport，仲要去某個地方先買得，要跟佢車去買，之後我哋仲一齊飲。」老闆賞識異鄉小伙子膽大，叫他留下來工作半年，梁百行心動。



花一年跑12比賽



也許是「騎呢」的性格，令他可以憑空想出一些事來做。回想當年迎戰會考時壓力太大，他忽發奇想放下書本落街不停跑，「唔使錢，隨時隨地着對白飯魚跑個圈，跑完好舒服。」就這樣開始跑步的習慣，跑完一圈，不覺疲累；再跑一個圈，跑到半小時，發現原來自己很跑得。九八年新機場啟動時，他膽粗粗跟朋友參加渣打馬拉松十公里賽事，從此走上長跑的不歸路。



四十歲，如日方中之年，已經任職管理層，但他不安於現狀的心又再出現，感到往後工作未必有重大突破，毅然辭工，「去戈壁沙漠比賽得到嘅啟示係，以前成日驚辭咗份工會無飯食，但人到四十歲當下有個頓悟，原來你真係唔太需要呢啲嘢。」



梁百行一四年用了十二個月，跑了十二個位於七大洲的馬拉松比賽，圓環遊世界夢。之後因曾一同參與戈壁沙漠比賽的經歷，賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮提議他不如多做青年工作。梁百行覺得將跑步及年輕人元素結合也不錯，便成立了「全城街馬」，「跑手透過馬拉松認識香港大街小巷，街頭有好多趣事值得探索。」



