﻿堵佐敦診所報警求助 HPV疫苗水貨疑雲 內地打針團要回水

子宮頸癌疫苗水貨疑雲事件愈演愈烈，陷入羅生門！捲入事件的環亞體檢集團佐敦診所，昨日有逾六十名內地女子追問疫苗真偽及要求退款，警方、海關及衛生署均接報到場了解。環亞集團發聲明指，他們的疫苗均由默沙東藥廠生產，並以恰當方式運送儲存，從無收到客戶接種後出現問題的投訴，如對客戶造成不便，願意退款。



子宮頸癌九價疫苗（HPV疫苗）全球唯一生產商默沙東藥廠周四發聲明，指從未向位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」供應任何HPV九價疫苗，昨日隨即引來逾六十內地女子專程來港上門維權。其間有客戶報警求助，稱懷疑已接種的疫苗不知真偽，要求「診所」明確交代，結果大批警員、海關、衛生署職員和記者共近百人，擠滿了環亞體檢集團位於嘉賓大廈的「診所」。其間一名身穿迷彩外套的疑似環亞職員驅趕記者。警方將事件列作糾紛，疫苗事件暫時沒有刑事成份。



來自溫州的胡小姐表示，她已接種一次，集團只為餘下未注射的兩劑退回四千四百港元。她稱，診所員工表示疫苗並非假貨，是從其他醫院或診所拿來。



來自東莞的女客戶表示，今年三月前來打第一針，今日來打第二針，並已繳付全數六千五百元，現要求退錢及要知道之前打了的是否假貨。



涉事體檢集團：願意退款



近年有大量內地婦女來港接種子宮頸癌疫苗，導致香港疫苗長期缺貨，本周一立法會議員蔣麗芸表示，接獲三十宗求助個案，指有市民在港接種九價子宮頸癌疫苗，發現診所處理疫苗手法有疑，包括疫苗並非從冰箱取出、包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼以及無藥廠防偽標誌及商標等，事主其後自行聯絡美國藥廠告知有關情況。藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。據知，涉事診所至少有五間，地點分別位於佐敦、旺角及尖沙咀，更有診所屬醫療集團。事件引起內地傳媒高度關注，深圳衛視新聞更以「黑心診所」形容。



環亞體檢集團昨晚發出聲明，他們的疫苗均由默沙東藥廠生產，並以恰當方式運送儲存，符合最高質素，從無收到客戶接種後出現問題的投訴，如對客戶造成不便，願意為未使用或未完成注射疫苗服務的顧客退款。