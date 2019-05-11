﻿美加徵25%關稅﻿﻿港廠商憂結業﻿

美國如期於昨日對二千億美元中國貨物徵收兩成半關稅，商務及經濟發展局局長邱騰華稱，暫時難以量化美國加徵關稅對本港經濟的影響，但相信政府過去大半年推出的措施有助廠商應對。香港商界均指加稅引發混亂，不排除有廠商要結業。另外，特朗普昨晚聲稱會把另外三千二百五十億中國貨開徵兩成半關稅，即包括所有中國出口美國貨品。



香港時間昨天中午十二時，美國如期對二千億美元中國貨物關稅由一成加至兩成半，香港商務及經濟發展局昨日與八個商會代表開會，局長邱騰華表示，大半年前已準備三項支援商界措施，包括增加資助貸款，協助開拓東盟及其他市場。



香港中華廠商會會長吳宏斌指，部份會員已表明會深受加關稅影響；付貨人委員會主席林宣武指，現時徵稅情況混亂，出口商都不知應否繼續生產，加稅後出口商必定會有問題；工業總會主席郭振華指，不排除部份集中美國訂單的廠商可能要結業。



中美第十一輪貿易談判在華盛頓召開，率領中方代表團的副總理劉鶴，周四與美國貿易代表萊蒂澤及財長努欽會面九十分鐘，會前劉鶴表示：「今次是頂着壓力而來，代表中方最大誠意，希望可以理性及坦誠與美方交換意見。」



特朗普揚言向所有華貨加稅



美國總統特朗普亦在會前表示：「收到國家主席習近平一封『很美麗』的信件，習近平在信中表達希望可以達成協議，可能會與習近平通電話，仍然有可能在今個星期達成協議。」會議後，劉鶴與美方代表共進晚餐，據悉不歡而散。而彭博社報道，中美貿易談判幾乎沒有進展。周五會談繼續。



中國商務部發言人指，對美國加稅深表遺憾，不得不採取必要反制措施。另外，經常多變的特朗普香港時間昨晚七時透過twitter，表示會把另外三千二百五十億美元的中國貨開徵兩成半關稅，即包括所有中國出口美國貨品，又指華府已展開文件程序。



