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醫管局為七海外醫生申有限度註冊

2019-05-11 列印
　　醫管局昨日向醫委會遞交合共七名非本地培訓醫生的申請，以有限度執業註冊形式在公立醫院服務，其中五人為新申請，另兩人則是續期申請。新申請的五名非本地培訓醫生，分屬家庭醫學、神經外科、兒科及放射科。至於兩名申請續期的非本地培訓醫生（一名急症科及一名家庭醫學），他們的有限度執業註冊將於今年第三季屆滿。

　　醫管局在海外招聘醫生的工作將持續進行，目前尚有十四名非本地培訓醫生已被評定為符合資格的申請者，並由有關臨牀部門進行面試後認為適合聘用。所有申請人均已符合香港醫學專科學院認可的資歷要求，亦已取得當地執業註冊，醫管局將按他們可以到港履任的時間，陸續提交有限度執業註冊申請。

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